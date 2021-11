Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

VERSO LE FESTE

Si scopre un altro pezzo di Natale. L'albero di luce più grande del mondo sarà futurista. Almeno è quello che emerge dalle indiscrezioni che vanno intanto verso una conferma: l'albero che si accenderà da Porta Sole è un'operazione non più possibile ma certa. Eppoi quello che c'è intorno. Il tema Futurista? Fuochino. L'aeropittura raccontata con i giochi di luce? Fuochino. Niente videomapping sugli ettari necessari a illuminare corso Garibaldi (e non solo) e a fare un albero da record. Il videomapping sarà quello su palazzo dei Priori che verrà replicato (e, si immagina, sul cantiere della cattedrale di San Lorenzo) e avrà un collegamento tecnologico e a tema con l'albero di luce che Perugia vuole più grande del mondo.

Ci sta lavorando giorno (e sopratutto notte, visto il tipo di sfida), l'assessore allo Sviluppo Economico, Gabriele Giottoli. Una sfida, per esempio, che avrebbe un peso anche sulle luminarie. Che sono state scelte e di fatto pronte per far partite l'operazione Natale. Il peso dell'albero dei record potrebbe portare a non accendere le luminarie tradizionali nella zona di Corso Garibaldi per evitare sovrapposizioni con quello che sarà, di fatto, una spettacolo con l'arte della luce con tanto di animazioni. Anche questa possibile scelta la dice lunga su come la partita di Porta Sole e corso Garibaldi venga ritenta decisiva per il Natale della ripartenza. Con un obiettivo che sta sotto all'idea del record: fare in modo che l'Umbria degli alberi più particolari e grandi del mondo, da Gubbio a Castiglione del Lago passando per il novello di Perugia, possa trovare un modo per promuovere anche questa particolarità a chi arriverà in regione per le feste.

L'albero di luce sarà acceso dalle cinque del pomeriggio a mezzanotte. E a proposito di date e orari, ce n'è già una segnata in rosso sul calendario degli eventi: quella di sabato 4 dicembre. Quello è il pomeriggio indicato per accendere gli il Natale perugino. Ma si sta anche lavorando a un anticipo di sette giorni. Se non proprio di tutto il pacchetto, almeno di una parte degli eventi. Che avranno gli igloo (saranno sei) potrebbe avere ancora la pista di ghiaccio (c'è il nodo di dove piazzarla), avranno la Rocca Paolina con i mercatini nei locali del Cerp con tanto di intesa con la Provincia e potrebbe avare eventi per i più piccoli al caldo della Borsa Merci con la regia del Post. A proposito di eventi di piccole dimensioni, c'è chi avrebbe pensato di utilizzare anche gli igloo. Confermato l'albero alto 17 metri in piazza IV Novembre e gli addobbi con gli alberi e luci ai lati degli ingressi dei negozi come avvenuto lo scorso anno. Ma la sfida vera è l'albero di Natale di luce più grande del mondo. Con tanto di ingresso nel Guinness dei primati.

Luca Benedetti

