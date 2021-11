Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

VERSO LA FESTA

Parte dal centro, il Natale 2021, ma non si dimentica dei borghi cittadini. Quasi sciolti tutti i nodi sugli eventi che la città metterà in campo per ricreare la magica atmosfera del Natale, intanto ieri prima giornata di allestimento delle luminarie nell'acropoli. Alcune illuminazioni sono state montate in via Oberdan, via Mazzini e via Fani, mentre altre erano in attesa di allestimento intorno alla Fontana maggiore. Di novità per ora ce ne sono poche e le luci di Natale sembrano essere delle dei Natali passati, ma bisognerà aspettare di vedere quelle lungo il corso cittadino. Venerdì, invece, sarà svelato definitivamente il progetto di Ast, l'albero sui tetti di corso Garibaldi.

BORGO BELLO

Nel Borgo Bello il Natale è pronto ad accendersi. Domenica, dalle 17, i cittadini potranno avere un'anteprima delle illuminazioni natalizie dell'associazione di quartiere di via del Persico, all'ombra di piazza Giordano Bruno. Alle 16.30 ci sarà anche l'inaugurazione della mostra degli artisti nella via di Bragetti Paolo e Fausto. Sarà anche l'occasione per assaggiare la prima fetta di panettone e pandoro. Sabato 4 dicembre alle 9.30, invece, si svolgeranno le selezioni per i figuranti, adulti e bambini, del presepe vivente del Borgo Bello che si svolgerà il 26 dicembre (15.30 19) e il 2 e il 6 gennaio (15.30 19-30 per informazioni, 329 6118813).

SANTA LUCIA

Luminarie, certo, presepi e anche tante iniziative per ritrovare, in sicurezza, qualche momento di socialità. Come il calendario di Illuminiamo il Natale eventi organizzato dalla pro loco Santa Lucia che prenderà il via da domenica con il laboratorio Presepiamo e terminerà con la tombolata e le calze della befana il 5 gennaio. L'8 dicembre, alle 17, nel salone Annalisa (strada comunale Santa Lucia 38) sarà inaugurato il Grande Presepe Artigianale e in contemporanea l'accensione delle luminarie. In via Duranti 51, invece, il mercatino natalizio i cui proventi saranno in parte devoluti in beneficenza. Domenica 12 dicembre, cori natalizi e balli per celebrare insieme lo spirito del Natale. Domenica 19, alle 17, il Piedibus Scolastico porterà i partecipanti ad ammirare i presepi e le decorazioni allestite nel quartiere. Come di consueto, il punto di ritrovo sarà il Parco di via Duranti. Il 22 dicembre, alle 20, spettacolo d'intrattenimento della Compagnia Du' Baiocchi. Doppio appuntamento, il 2 e il 6 gennaio con il Piedibus del Benessere che guiderà adulti e bambini in un tour alla scoperta delle Natività più suggestive allestite a Perugia. Le mostre di Raffaello e di Franco Venanti a Palazzo Penna il 5 dicembre, e l'Ipogeo di San Manno il 9 gennaio, saranno le mete di due linee speciali dei gruppi di cammino, entrambe con partenza alle 15.30. Il 5 gennaio, alle 21.30, nel parco Duranti, è attesa la Befana per le calze ai bambini. A seguire, tombolata e alle 23 l'estrazione della Lotteria.

Cristiana Mapelli