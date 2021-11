Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

VERSO LA FESTA

L'intesa c'è, qualche tensione non è mancata, ma alla fine per Natale saranno tutti più buoni. E così è finita nel cassetto anche qualche turbolenza che sarebbe emersa ieri in sala rossa durante l'incontro in Comune con le associazioni dei commercianti impegnate per fare centro.

Confermatissimo l'albero di luci da Porta Sole. Sarà Futurista, ma non solo. Perché, l'ultima indiscrezione dice che si chiamerà Albero sui tetti. Di più. Visto che dovrà essere un albero da record e da Guinness dei primati, è giusto che si inizi a raccontare quali saranno le misure del progetto a cui sta lavorando l'assessore Gabriele Giottoli. L'indiscrezione racconta che i giochi di luci che disegneranno l'albero copriranno una superficie di quattro ettari. Cioè quattro campi da calcio fatti planare con i giochi di luce sui tetti di corso Garibaldi e il gioco è fatto. È logico che ci saranno le opere di Gerardo Dottori a dettare colori e giochi di luce, opere non una sola, ma i giochi incroceranno più di un soggetto.

Albero di luci che sarà collegato con il videomapping che anche quest'anno andrà in scena sulla facciata di palazzo dei Priori. Ultima certezza di un progetto che va avanti tra prove aggiustamenti: non si pagherà il biglietto per salire a Porta Sole e gustarsi l'albero di luce più grande del mondo.

Eppoi? Eppoi dall'incontro di ieri a cui hanno partecipato, in rappresentanza del Comune il sindaco Andrea Romizi e gli assessori al Commercio Clara Pastorelli, quello allo Sviluppo economico Gabriele Giottoli e quello alla Cultura, Leonardo Varasano, è emerso un programma di massima del Natale in città che deve ancora ricevere la ceralacca del nome. Con i borghi impegnati sul fronte dei presepi(a Borgo XX Giungo si farà vivente), il Natale alla Rocca nei locali del Cerp, gli igloo in centro, resta il nodo della pista di ghiaccio. Da un quasi sì, al quasi no, alla ripresa dell'idea. Quest'anno non può andare nella naturale location di piazza Matteotti proprio per la presenza di una parte degli igloo. Non potrà essere montata in piazza della Repubblica perché i tavoli e i dehors fatti allargare per aiutare bar e ristoranti uscire dalle secche del Covid occupano metri quadrati importanti. Allora torna l'ipotesi dei Giardini Carducci che era stata già scartata. Sembra che sula pista qualche associazione dei commercianti abbia alzato il tiro per il sì e quindi si sta rivalutando la possibilità di aggiungerla all'offerta natalizia del centro. Pista di ghiaccio che ha sempre fatto il pieno sin dall'esordio su cui aveva puntato forte l'allora assessore al Commercio, Cristiana Casaioli.

Per il resto è partita l'operazione luminarie e anche quella degli addobbi con gli alberelli ai lati degli ingressi dei negozi e dei portoni delle istituzioni. Senza dimenticare l'albero di Natale altro 17 metri in piazza IV Novembre.

Lu.Ben.