Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

Italia Viva pianta i paletti in vista delle amministrative di ottobre. «Dodici comuni al voto in ottobre, con Città di Castello, Spoleto e Assisi oltre i 15mila abitanti: è un test elettorale importante - dice Nicola Preiti, coordinatore provinciale di Italia Viva Perugia - siamo presenti in tutte queste realtà con proposte ed idee. I cittadini vogliono giustamente sapere prima di tutto come si intende amministrare le città, quale identità si vuole dare e quali prospettive di sviluppo, e poi vogliono affidare l'amministrazione a persone credibili e capaci. Bisogna insomma pensare il futuro delle città». «La scelta delle persone emerge dalla credibilità della loro capacità progettuale e dalle proposte che metteranno in campo - prosegue Preiti - gli amministratori crediamo si scelgano così, sulla politica... quando manca la politica, invece, emergono velleità, deleteri personalismi e il provincialismo delle lotte tra gruppi e sottogruppi che tanto male hanno già fatto al centrosinistra, in particolare in questa regione. Pensiamo che tutte le forze progressiste e riformiste della regione debbano confrontarsi su questo terreno e selezionare unitariamente le migliori proposte ed energie. Ci vorrà una solida proposta amministrativa in ogni realtà per sconfiggere la destra. Italia Viva c'è».

F.Fab.

