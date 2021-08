Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO Un invito alla scelta di campo, alla chiarezza, a raffreddare la campagna elettorale verso le amministrative che si sviluppa tra veleni e sospetti. Il Pd tifernate rivolge un «appello a tutte le forze politiche che definiscono l'ampio e largo campo del centrosinistra cittadino» a sottoscrivere un «manifesto valoriale che dichiari e vincoli già da subito ad una scelta chiara e coerente». Il segretario Mauro Mariangeli chiama i partiti che sostengono Luca Secondi. Oltre allo stesso Pd, Psi, Italia Viva, Azione, Sinistra per Castello. E', forse, il tentativo (l'ultimo?) per stanare chi non ha speso mezza parola sulla scelta del vice? Per questo il manifesto dei valori chiede alle forze politiche «un impegno chiaro fin da ora nel rispetto dei rispettivi programmi elettorali, di collocarsi fin da ora ed in modo definitivo in vista delle prossime consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre ed eventuali ballottaggi del 17 e 18 ottobre, nel campo largo ma ben definito del centro sinistra, escludendo, già da ora, qualsiasi forma di accordo con la destra cittadina». Invito nemmeno troppo criptato a chi, in occasione di un probabilissimo secondo turno, potrebbe diventare l'ago della bilancia, sparigliando le carte in tavola.

Se il centrosinistra è alle prese con quella che è diventata la grana Bacchetta, non meno accidentato è il percorso del centrodestra ad una settimana esatta dalla convocazione dei comizi. Nelle ultime ore si sarebbero infittiti gli incontri ai massimi livelli ma le parti, Fratelli d'Italia e Lega, sarebbero ancora distanti. Qualcuno avanza l'ipotesi che la questione Città di Castello potrebbe finire nel calderone insieme alla crisi in Giunta regionale. Ma i tempi, stretti in Altotevere, sarebbero incompatibili con quelli, più larghi, concessi a Palazzo Donini.

Walter Rondoni

