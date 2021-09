Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

CITTÀ DI CASTELLO Riammessa la lista Civici per Città di Castello. Il Consiglio di Stato ribalta il pronunciamento del Tar e Luciana Bassini, candidata sindaco alle comunali, ritrova la sua quinta stampella che la sostiene insieme a Unione Civica Tiferno, M5s, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista. «Giustizia è fatta», commenta il consigliere ragionale Andrea Fora. I giudici amministrativi di secondo grado, esaminando l'istanza presentata tramite l'avvocato Giuseppe Caforio, hanno ribadito che il diritto di partecipare alle elezioni da parte dei cittadini comunitari (nello specifico Victorita Pricop, rumena - ndr) va sempre garantita. L'onere di produzione dei relativi documenti - hanno poi spiegato - spetta alla pubblica amministrazione ed i ritardi di produzione delle certificazioni non possono essere imputati ai cittadini.

«Un pronunciamento ed una sentenza storica, finirà per orientare le prossime amministrative», la sottolineature degli interessati. «La sentenza dimostra quello che abbiamo sempre sostenuto, le responsabilità non erano da imputarsi alla lista o ai candidati», rilancia Bassini. «La nostra immagine è stata danneggiata, non abbiamo potuto fare la metà della campagna elettorale, ma il nostro impegno non è mai venuto meno». Fin dalla prima ora l'entourage dell'ex assessore della Giunta uscente aveva parlato di bocciatura temporanea, aggiungendo che «l'intera documentazione è stata richiesta, ma per motivi burocratici da parte del Paese natio della candidata, nonché per una situazione politica interna al momento molto confusa» non era arrivata a Città di Castello in tempo utile.

W. Rond.

