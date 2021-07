Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO Mal di pancia in seno alla coalizione di centro sinistra dopo che il Pd ha ufficializzato il nome di Luca Secondi come candidato alle prossime amministrative. Sia il Coordinamento per il cambiamento (Castello Cambia, M5s, La Sinistra, Europa Verde), sia Civici X Città di Castello apprezzano che i Dem abbiano espresso la volontà ed il tentativo di una scelta condivisa, ma non accettano l'investitura del vice sindaco uscente.

In mancanza di un accordo su candidato, programma e coalizione sulla base di scelte già ratificate e condivise al tavolo della coalizione il coordinamento si ritiene sciolto da ogni vincolo. Civici X Città di Castello ritiene proponibile nel prossimo incontro di coalizione una propria candidatura a sindaco che abbia i requisiti di legare il passato ed il futuro amministrativo. Alla luce di questi veti sembra prendere forza l'ipotesi di una convergenza su Luciana Bassini. Intanto, Marco Mearelli, segretario del Psi tifernate, avverte: «Non è nella nostra cultura mettere veti però sicuramente il nostro faro sarà la prosecuzione di un grande progetto riformista, democratico, garantista».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA