Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

CITTÀ DI CASTELLO Luciana Bassini c'è. Lanciata da Civici X Umbria di Andrea Fora ed Unione Civica Tiferno di Filippo Schiattelli sarà candidato sindaco alle amministrative di una coalizione dove potrebbero confluire gli scontenti Pd, Castello Cambia, Tiferno Insieme, La Sinistra. «Colgo il profondo disagio di tanti cittadini che avrebbero voluto il comune di Città di Castello protagonista di iniziative programmatiche di più ampio respiro, in grado di indicare nuovi obiettivi di sviluppo con un'attenzione particolare alle nuove generazioni», le sue prime parole. «Penso alle infrastrutture, al turismo, alla transizione ecologica , al patrimonio artistico e culturale, alla cura del territorio, alla sicurezza urbana, al rilancio della sanità pubblica, al ruolo educativo dello sport». «Su questi temi è necessario un maggiore e responsabile confronto con tutte le parti sociali e culturali del territorio, finalizzato a riproporre Città di Castello come comunità di frontiera». Intanto, Andrea Lignani Marchesani, Fratelli d'Italia, ha affisso manifesti dove afferma: «Io amo la mia città, al servizio di Città di Castello». Correrà in proprio?

W. Rond.