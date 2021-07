Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

BETTONA Centrosinistra in cerca di un candidato a sindaco che possa mettere d'accordo la coalizione in vista delle Amministrative in programma tra settembre e ottobre. Al momento il Partito democratico ha proposto il nome del funzionario regionale Claudio Tiriduzzi, le forze a sinistra del Pd hanno avanzato invece la candidatura di Gianluca Schippa.

Per superare l'impasse Schippa si è detto disponibile a fare un passo indietro indicando in Carlotta Caponi, attuale consigliere comunale di minoranza, il candidato a sindaco della coalizione in un ideale ticket in cui lui assumerebbe il ruolo di vice. Certo è che il tempo stringe e tra circa un mese vanno chiuse le liste.

L'ultimo incontro tra Carlotta Caponi e rappresentanti del Pd risale allo scorso ottobre. Ad oggi non ha ricevuto da parte del Partito democratico alcuna proposta ufficiale di guidare la coalizione in vista del voto. Dal canto suo Caponi è in questo momento assessore esterno in quota Psi (di cui è segretario provinciale) al Comune di Corciano, ha ancora due anni di lavoro con la giunta guidata dal sindaco Cristian Betti ed è soddisfatta dell'incarico che sta portando avanti. Intanto la sinistra, ambientalista e civica per Bettona ha definito la propria proposta elettorale e auspica di poter confrontarsi con gli altri partiti, cominciando dal Pd, per addivenire ad una sintesi condivisa e valida al fine di ottenere il consenso degli elettori che vogliono un'amministrazione che si occupi e risolva concretamente i problemi di tutti i cittadini. «La proposta - spiega Gianluca Schippa - riserva un ruolo fondamentale ai giovani (donne e uomini) interessati a dedicare parte del proprio tempo per risvegliare un paese che si è avviato a diventare un fantasma dove impera soltanto la propaganda e tante inutili iniziative».

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA