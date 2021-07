Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

ASSISI Si chiama @sinistra. È una lista politica, non civica, che esprime come candidato a sindaco Luigino Ciotti. È stata presentata ieri mattina nella sede della pro loco di Santa Maria degli Angeli.

«La nostra - ha detto Luigino Ciotti - è l'unica lista di sinistra, autonoma e alternativa. Per noi la sigla Pd si traduce con partito democristiano. Riteniamo di essere il gruppo che lavora per una ricomposizione politica delle istanze sociali espresse dal territorio, a cominciare da quelle ambientali come la lotta per la delocalizzazione delle Fonderie Assisi (ex Tacconi) o contro quanto stanno costruendo a Villa Gualdi. In noi confluiscono tutte le esperienze di sinistra: quella comunista, quella socialista e quella di chi non ha mai avuto tessere in tasca».

Tra i candidati in lista c'è Alex Trabalza, che nel 2016 fu il più votato della lista del Movimento 5 stelle, c' anche l'ex socialista Luigi Borrini, la giovane insegnante Beatrice Biancardi che non ha mai militato in alcuna formazione politica così come Francesca Vignoli.

Il nome di Luigino Ciotti va così aggiungersi a quello di altri quattro candidati a sindaco che prenderanno parte alle prossime elezioni amministrative: l'uscente Stefania Proietti (centrosinistra), Marco Cosimetti (centrodestra), Francesco Fasulo (lista civica) e Roberto Sannipola (Alternativa riformista).

Massimiliano Camilletti

