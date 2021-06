1 Giugno 2021

VERSO IL VOTO

ASSISI «Nella mia vita non ho mai fatto politica, né sono mai stato iscritto ad un partito. Sono un candidato civico che si mette a disposizione della città dove sono nato e dove vivo per far sì che questo territorio sia il primo a ripartire dopo la crisi che stiamo vivendo». Con queste parole Marco Cosimetti, 45 anni, ha presentato ieri la sua candidatura a sindaco di Assisi nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale. «Oggi il centrodestra si è finalmente riunito e questa è stata la condizione di partenza per cui ho deciso di intraprendere questo percorso. Abbiamo bisogno di idee nuove e non solo di vivere su rendite di posizione dal passato. Queste possono arrivare da una visione strategica che la mia squadra saprà mettere in campo, ma anche da un ascolto costruttivo delle esigenze e dei bisogni della comunità. Punteremo sul rispetto dell'ambiente, su una mobilità sostenibile, sulla revisione della spesa, su una visione del turismo di prospettiva ventennale o trentennale. Basta piangerci addosso, è necessario trovare soluzioni per il futuro. Non si può pensare di vivere di solo turismo, ma serve una forte domanda interna e la capacità di attrarre i Comuni vicini e il resto dell'Umbria».

Cosimetti ha poi aggiunto come intenda sostenere la riqualificazione urbana e degli edifici, evitando nuove costruzioni, investire sulla formazione universitaria e post universitaria e favorire una crescita omogenea tra città e frazioni.

Il segretario regionale della Lega dell'Umbria, Virginio Caparvi, ha sottolineato l'importanza dell'unità del centrodestra in questa campagna elettorale, ribadendo la vicinanza del suo partito e della giunta regionale «per far sì che Assisi torni la capitale del turismo e della religiosità di questa regione». Caparvi ha anche escluso la possibile chiusura del pronto soccorso, assicurando invece un potenziamento dei servizi dell'ospedale di Assisi. Secondo il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco Assisi è un Comune chiave in Umbria e in Italia: «Il centrodestra si è ritrovato dopo il passo falso di cinque anni fa e Fratelli d'Italia sarà molto presente in questa campagna elettorale. Per la responsabile regionale degli enti locali di Forza Italia Fiammetta Modena, Cosimetti interpreta a pieno l'uomo del fare: Forza Italia lo vuole come guida della città in un momento particolarmente delicato, dove un sindaco porta sulle spalle una pietra molto pesante in nome del bene della sua collettività».

Massimiliano Camilletti

