Si chiama Verso il Perugino e oltre il nuovo accordo di collaborazione che hanno stretto archidiocesi di Perugia - Città della Pieve e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con l'obiettivo di promuovere e sviluppare azioni e progetti comuni nell'ambito dell'arte e della cultura.

Tutto in occasione della ricorrenza dei cinquecento anni dalla morte di Pietro Vannucci, maestro del Rinascimento italiano, che cadrà nel 2023. A firmare il patto, ieri mattina, sono stati il vescovo monsignor Marco Salvi, delegato del cardinale Gualtiero Bassetti per la gestione e promozione dei beni culturali ecclesiastici e per le celebrazioni del quinto centenario dalla morte del Perugino, e Cristina Colaiacovo, presidente dalla Fondazione. L'accordo, spiegano le due parti, nasce «dalla necessità di dare corpo a un documento che regolamenta la molteplicità di interessi comuni anche alla luce dell'eccezionalità degli eventi in corso, sia sul piano socio-sanitario ed economico che su quello riguardante il senso profondo del rapporto tra arte, fede e convivenza comune».

La sinergia rientra tra le finalità della commissione diocesana per la preparazione degli eventi celebrativi del quinto centenario, istituita di recente, da promuovere in sinergia anche con le altre istituzioni preposte in materia.

L'idea è quella di una piattaforma condivisa che imposta un metodo e non mette limiti, nel rispetto delle reciproche autonomie e ruoli, e che si pone come punto di partenza da condividere con le istituzioni e con gli enti territoriali, a partire dalla Regione, i comuni interessati al progetto e l'Università degli Studi.

Alla base del metodo che verrà adottato, ci sono due esigenze fondamentali: rafforzare la visione di sistema nel campo della gestione e promozione dei beni culturali, anche promuovendo professionalità e progetti innovativi, e unire gli sforzi di analisi ed elaborazione adottando una visione ampia dell'esistente e delle prospettive.

«L'Archidiocesi spiega Salvi - si pone l'obiettivo di intraprendere un percorso di attenta valorizzazione del patrimonio storico-artistico conservato nel museo diocesano di Perugia, ma anche in numerose chiese del territorio che testimoniano una produzione artistica di grande pregio legata alla committenza ecclesiastica.

Sono particolarmente soddisfatto di questa sinergia che si sta creando con la Fondazione, da sempre attenta alla promozione e alla tutela dei beni culturali del territorio perugino».

«Abbiamo colto l'occasione di una ricorrenza così importante qual è il cinquecentenario dalla morte del Perugino aggiunge Colaiacovo - per mettere le basi di un'alleanza con l'archidiocesi che riteniamo strategica per costruire un percorso condiviso che diventi una permanenza stabile nel nostro territorio».

