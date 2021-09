Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

GUALDO TADINO Saranno tre le ordinanze in vigore durante i Giochi de le porte. A illustrarle ieri il sindaco Massimiliano Presciutti insieme alla Giunta e al comandante dei vigili urbani, Gianluca Bertoldi.

L'ordinanza numero 126 (che prevede sanzioni di 400 euro) riguarderà orari, accessibilità, limitazioni e regole da seguire nella bolla, dove vige l'obbligo di mascherina anche all'aperto; la numero 127 il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed orari di chiusura dei pubblici esercizi, taverne e attività artigianali/commerciali; l'ordinanza numero 128 porta le modifiche temporanee alla circolazione stradale nei tre giorni di manifestazione.

Il pubblico che prenota un posto in tribuna o in piedi per un determinato spettacolo, potrà transitare liberamente e recarsi nelle attività economiche presenti nella bolla, se lo vorranno, fino all'orario di inizio dell'evento prenotato. Le attività dovranno chiudere alle 24 e dalle 0.30 alle 6 ci sarà il coprifuoco nella bolla. Per quanto riguarda le bevande alcoliche, sull'intero territorio comunale i titolari di bar, ristoranti, esercizi commerciali, attività artigianali avranno il divieto assoluto della somministrazione di bevande superalcoliche (bevande con grado alcolico superiore a 21 gradi) e di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei di giorni venerdì, sabato e domenica.

