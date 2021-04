14 Aprile 2021

Dopo i monumenti che si sono tinti di rosa, spunta un'altra iniziativa a metà fra sport, decoro e memoria in occasione del Giro d'Italia che farà tappa a Perugia e Foligno tra il 17, 18 e 19 maggio. Decine di maglie storiche e gloriose indossate da ciclisti perugini e umbri, che sono state concesse in prestito d'uso da privati cittadini e gruppi sportivi, saranno esposte nelle vetrine del centro storico. Segno che l'arrivo del Giro in città crea fermento e si dimostra sempre più occasione per il rilancio dell'immagine del capoluogo. Anche, appunto, mettendo in vetrina le glorie passate.

L'iniziativa delle maglie sarà infatti un momento per ripercorrere il ciclismo perugino dal glorioso Evangelisti al mitico Arcangeli, il roscio del Piccione, al famoso trio della Piccini Susta, Cerbini e Brugnami, elevando il ciclismo umbro a livelli internazionali con Carlo Brugnami, senza dimenticare Andrea Prisco dei tempi di Bartali e Coppi.

All'appello di radunare in questa ideale passerella hanno risposto gruppi sportivi, ciclisti ed ex ciclisti e l'organizzazione ha dovuto limitare il numero, salvo pochissime e giustificate eccezioni, al ciclismo perugino.

L'idea è stata perfezionata dal Panathlon Club Perugia presieduto da Alessio Burini dopo un prezioso suggerimento di Claudio Menichelli, presidente del Panathlon Club Clitunno, appassionato ciclista e sempre in sintonia con Gino Goti, responsabile comunicazione Panathlon Area X Umbria, per anni regista del ciclismo della Rai e sempre in contatto dei protagonisti del ciclismo. Il «più bello sport del mondo», ripeteva sempre il commissario tecnico Alfredo Martini.

Ad affiancare e a sostenere immediatamente l'idea del Panathlon Sergio Mercuri, presidente del Consorzio Perugia in Centro composto dalle quattro associazioni del commercio e dell'artigianato (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti), il Lions Club Perugia Concordia, l'Associazione dei Veterani dello Sport, Massimo Alunni, presidente del Comitato Umbro della Federazione Ciclistica Italiana, il giornale on line Passionebicicletta.com., Asi settore cicloturismo Umbria, Pro Ponte-insieme per vivere che mette a disposizione spazio e volontari per la preparazione, distribuzione e ritiro delle maglie, sempre in collaborazione con il Consorzio.

È prevista la stampa di un programma-ricordo con il calendario dell'esposizione, di chi aderisce con le maglie e delle attività commerciali che le ospitano. Nell'ambiente ciclistico perugino enorme soddisfazione per questa iniziativa e Luca Panichi, noto ormai con l'appellativo di scalatore in carrozzina, ha detto di trovarla una iniziativa meravigliosa per dimostrare ai personaggi, ai ciclisti, al pubblico, alla stampa e alla televisione di tutto il mondo della vitalità del ciclismo perugino.

