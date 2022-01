Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

VERSO IL CONGRESSO

Ieri mattina l'ultimo via libera. Sauro Cristofani è il candidato unitario per il congresso del Pd. Una svolta maturata in un paio di giorni per evitare la guerra: da una parte la fedelissima di Bori, Bistocchi e dall'altra Marko Hromis o un bis di Polinori. C'è la ceralacca di un comunicato congiunto, ma sotto alla cenere della pace (congresso domenica 30) c'è chi invita a guardare soprattutto composizione delle segreteria, sarà banco di prova vero per il segretario in pectore e per il segretario regionale Bori che con Cristofani si riposiziona su Roma visto i buoni rapporti dell'ex assessore comunale e provinciale con il segretario nazionale, Enrico Letta. Da qui riparte per la sfida al centrodestra del dopo Romizi. «È l'approdo di un percorso di costruzione intorno al progetto di un Pd aperto e plurale», sottolinea il segretario uscente Paolo Polinori. «Abbiamo accompagnato questo percorso sottolineano il segretario regionale Tommaso Bori e la segretaria provinciale di Perugia Camilla Laureti con responsabilità. Il risultato è una larghissima convergenza, che non è unanimismo di facciata».

«Sono consapevole della grande responsabilità che mi sono assunto accettando di candidarmi a mettermi alla testa di una nuova fase del Pd a Perugia spiega Cristofani e lavorerò nella direzione di una sempre maggiore attenzione ai grandi temi che investono il futuro della città e dei cittadini e di una spinta al ruolo dei democratici nell'immaginare un nuovo orizzonte di crescita e sviluppo».