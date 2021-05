1 Maggio 2021

VERSO IL CANTIERE

La macchina per la costruzione di una nuova scuola superiore a Pian di Massiano si mette definitivamente in moto. Il Comune ha dato avvio alla procedura per la verifica di assoggettabilità alla Vas (la Valutazione ambientale strategica), necessaria per consentire alla Provincia la realizzazione del nuovo plesso. Come più volte riportato su queste colonne, il terreno adiacente all'Itet Capitini, è di proprietà del Comune e rientra nello scambio con quello del parco Santa Margherita (di proprietà della Provincia) dove c'è l'Infanzia Il Tiglio. La soluzione di Centova è diventata definitiva dopo la forte opposizione che c'è stata per la costruzione del plesso nell'area del campo da calcio dei Rimbocchi.

In una delibera di giunta di mercoledì, viene spiegato che quella di Pian di Massiano è una zona «più adeguata sia in ragione della presenza di altre istituzioni scolastiche con annessi servizi pubblici sia sotto il profilo dei migliori collegamenti esistenti (minimetrò e ferrovia)». Per la nuova scuola la Provincia a 4 milioni a disposizione (mutui Bei). Il primo blocco funzionale prevede una struttura di circa 2000 metri quadrati su tre livelli fuori terra (15 aule, servizi e laboratori), poi parcheggi e attrezzature sportive all'aperto. I successivi stralci sono articolati in ulteriori tre blocchi, si legge nella delibera, ed ulteriori parcheggi fino a complessivi 32.750 metri cubi.

Ri.Ga.