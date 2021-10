Martedì 26 Ottobre 2021, 05:03

AMBIENTE

Seicento piante «con prestazioni ambientali elevate». È destinato a crescere il numero di alberi in città. Lo spunto con il progetto Life Clivut, che porterà un miglioramento del verde in più zone cittadine, da Chico Mendez alla periferia, con Sant'Orfeto-La Cinella sotto la lente, ma anche alcune aree private. Nei giorni scorsi l'unità operativa Ambiente ed Energia del Comune ha disposto di procedere alla gara per la fornitura degli esemplari, inclusi arbusti fruttiferi come melograni, noccioli e ciliegi. Nella lunga lista di alberi individuati, anche querce, bagolari, aceri. Quello degli alberi in città è un tema al centro di un acceso dibattito, con le associazioni cittadine ambientaliste in prima fila nel chiedere maggiore attenzione sulla cura del verde. Proprio ieri il consiglio comunale ha approvato la petizione per una ottimale gestione del verde pubblico, presentata dai cittadini. Tra le richieste, passate anche in consiglio, la chiusura in positivo del bilancio arboreo, la promozione della giornata degli alberi e dei giardinieri di quartiere.

IL PROGETTO

In questo contesto, l'arrivo di nuove piante rappresenta un fattore importante sul tema delle politiche ambientali che molti cittadini chiedono di tenere di più sotto i riflettori. Il progetto Life Clivut, sviluppato sul tema del valore del verde urbano per i cambiamenti climatici, vede impegnate più realtà, con capofila il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi. Per dare un impulso al progetto, come spiega un atto del Comune, è stato sottoscritto un accordo di partenariato tra Dica e Comune, che per le proprie competenze è chiamato a portare avanti una serie di attività. Come un censimento e caratterizzazione degli alberi presenti in 10 aree pilota, rappresentative delle tipologie di verde urbano presenti nel territorio comunale, con una valutazione dello stato di sviluppo vegetativo tramite rileva menti dendrometrici sulle specie arboree presenti. Prevista poi una consulenza tecnica scientifica per la realizzazione di 3 aree sperimentali di osservazione e monitoraggio fenologico e il disegno di percorsi formativi e relativi contenuti sull'uso della fenologia per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Nell'ambito di questa misura c'è anche l'acquisto delle piante per la città.

I NUMERI

Gli ultimi dati sul verde sono emersi nelle scorse settimane. Dopo un deficit in fatto di tagli e nuovi alberi nel periodo 2014-18 (tagliati 1.432 alberi a fronte di 435 esemplari reimpiantati, con un bilancio negativo di 997 alberi), il 2020 si chiuse con un attivo di 349 alberature. Il 2021 risulta in attivo di 122, numero destinato a crescere con il progetto Life Clivut e altri che toccheranno le zone di San Marco e Ponte San Giovanni.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA