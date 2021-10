Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

Il Comune fa passi avanti sul nuovo regolamento del verde, chiesto a gran voce dalle associazioni ambientaliste. La cura di parchi e alberi in città ieri è stata al centro del dibattito in commissione Urbanistica, dove ha fatto il punto sulla situazione, e su una petizione avanzata dai cittadini, l'assessore all'Ambiente Otello Numerini. Proprio in fatto di regolamento del verde, ha spiegato che «a febbraio 2020 si è insediato un tavolo di lavoro che ha prodotto una prima bozza. Bozza che, dopo un ulteriore confronto con il dipartimento di Agraria, sarà partecipata alla cittadinanza». È solo uno dei passi su cui il Comune è stato sollecitato in tema di politiche ambientali. Su tutti quello della chiusura, ogni anno, del bilancio del patrimonio arboreo in positivo. Una richiesta fatta a fronte del deficit emerso nel bilancio degli anni 2014-18, periodo durante il quale sono stati tagliati 1.432 alberi a fronte di 435 esemplari reimpiantati, con un bilancio negativo di 997 alberi. Gli ultimi dati sembrano più incoraggianti: il 2020 è stato chiuso con un attivo di 349 alberature, mentre oggi risulta un attivo di 122. Sono inoltre in corso progetti (in particolare in relazione a San Marco e Ponte San Giovanni per cui sono previsti prgetti di miglioramento di grosse aree verdi) che consentiranno di lavorare sulla messa a dimora di nuovi alberi. Intanto come noto, il Comune si è intanto dotato di un censimento del verde e del patrimonio arboreo da cui è emersa la presenza di 307 aree verdi e di 48mila alberi lungo i viali e nelle aree verdi cittadine. L'amministrazione, è stato precisato ieri in commissione, ha inoltre imboccato la strada di un censimento ancora più puntuale e da condividere con la cittadinanza.

Riguardo la più generale modalità di gestione del verde pubblico, l'assessorato all'Ambiente ha confermato di voler proseguire sulla via intrapresa, la delega di funzioni all'Afor e convenzioni con le associazioni nell'ambito di Futuro nel verde. Parere negativo sulla proposta dei giardinieri di quartiere che, è stato spiegato, si scontra in particolare con i limiti alle assunzioni di cui l'ente deve tenere conto. Su questo continua a fare pressing l'opposizione che chiede quantomeno di valutare la possibilità nell'ottica di un progetto sperimentale da avviare qualora si reperissero i finanziamenti necessari.

Sulle varie proposte finite sul tavolo, in particolare quelle della petizione popolare, voti discordanti: approvati in particolare alla chiusura in positivo del bilancio arboreo e alla promozione della giornata degli alberi e attività di educazione ambientale. Intanto, proprio in fatto di alberi, ne saranno presto messi a dimora quasi una trentina a San Giovanni del Pantano.

