Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Degrado, sporcizia, abbandono e droga. Benvenuti al parco della Verbanella, area verde double face nel cuore della città: la mattina ossigeno per gli anziani e la sera ombra complice per gli spacciatori. Ma double face anche per la sua netta divisione, con la parte alta adiacente a via XX Settembre che resiste al degrado e tutto il resto in completo abbandono. «Non bastano le falciature dell'erba un paio di volte l'anno ricordano i residenti e qualche panchina inutilmente ridipinta per renderla un'area vivibile». Il viaggio nel parco, in effetti, lo conferma: i sentieri sono erosi dall'acqua a causa dei tombini occlusi, i bordi in pietra dei passaggi sono spesso rovinati o andati distrutti, la sporcizia è una triste abitudine, i cespugli impediscono il passaggio in certi percorsi pedonali, le foglie non spazzate («Almeno dall'autunno scorso», insistono i residenti) riempiono i viottoli rendendoli pericolosi in caso di pioggia. E ancora, le scalette d'accesso dal lato della chiesa di Sant'Antonio sono fatiscenti e piene di buche. Nonostante tutto, il parco nelle ore diurne è frequentato, soprattutto da anziani e da persone con i cani. Nel tempo rimanente, senza considerare i vicini edifici abbandonati che diventano alberghi di balordi, è presidiato da chi vive di droga.

Egle Priolo

