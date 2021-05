30 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







LA VICENDA

TODI Guai per la Veralli Cortesi, titolare della omonima residenza protetta. Il Tar ha annullato gli atti relativi alla gara per l'aggiudicazione del servizio di gestione, ribaltando il risultato, aggiudicando l'incarico al secondo arrivato. Contemporaneamente si stanno diffondendo voci minacciose anche su un possibile interessamento della Corte dei Conti che intenderebbe verificare se si possa raffigurare un danno erariale al cui ristoro potrebbero essere chiamati i componenti del consiglio di amministrazione.

Nel dettaglio, la prima sezione del Tar dell'Umbria ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio di cooperative Kursana, società seconda classificata nella gara che era stata aggiudicata alla Kolbe che in sentenza il Tar evidenzia non avere il requisito tecnico professionale richiesto dal bando, relativo all'esperienza nell'espletamento di servizi analoghi a quelli posti a gara.

Non a caso Kolbe ha stipulato un contratto di avvalimento con Agatos-Onlus Società Cooperativa Sociale che, pur in possesso del requisito tecnico professionale richiesto non ha però garantito l'esecuzione diretta dei lavori e dei servizi per cui tali capacità sono richieste. La vicenda protrattasi per un anno ha messo a rischio la qualità di un servizio essenziale per tutta la Media Valle del Tevere, un servizio socio sanitario che deve garantire livelli di assistenza pari ai requisiti richiesti, mentre a leggere la sentenza del Tar Umbria, non sarebbero stati garantiti.

Al momento non è dato sapere come finirà la complessa vicenda amministrativa in sede giudiziale, ma tutti si augurano che siano individuati eventuali responsabili ed eventuali danni arrecati all'ente.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA