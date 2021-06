IL PROGRAMMA

Il XX Giugno è la data simbolo della città e tutti gli anni si celebra ricordando i valori storici e morali che custodisce e rappresenta. Infatti in questo giorno del 1859, Perugia, per l'ennesima volta, si ribellò al giogo pontificio e al Frontone si oppose alle truppe mercenarie degli svizzeri comandati dal colonnello Schmidt dando il via al Risorgimento cittadino. Per una singolare coincidenza, nello stesso giorno, ma del 1944, da porta san Costanzo entrarono le truppe alleate che liberarono Perugia dall'opprimente occupazione tedesca.

Anche quest'anno quindi, malgrado la pandemia, le associazioni cittadine, di ispirazione civica, Società generale di mutuo soccorso in testa per diritto di nascita, anno di fondazione 1861, come da tradizione, con il logo XX giugno Festa grande, ricorderanno quella data con manifestazioni e iniziative di vario tipo. «Speriamo che sia un nuovo inizio ha detto Primo Tenca, il padrone di casa con un nuovo cammino, perché non sappiamo se quello fatto finora sia stato il migliore». Poi: «Vorremmo tutti insieme onorare al meglio la ricorrenza perché la data che commemoriamo va condivisa». Ieri mattina nella sede della Società di Mutuo Soccorso in via dei Priori i presidenti delle associazioni che hanno ideato e curato l'evento 2021 hanno presentato il ricchissimo e variegato programma che aprirà il suo cartellone giovedì 10 per concludersi venerdì 25.

Hanno illustrato le loro intenzioni per rendere attraente e significativa la Festa Grande il Primo Tenca, Giovanni Brozzetti della Famiglia Perugina, Renzo Zuccherini de La società del Bartoccio, Stefano Varelli di Borgo Bello, Galeno Scattini di Porta santa Susanna, e rappresentanti della Società del Gotto e del Circolo Arci di Ponte d'Oddi. Significativa la presenza del professor Mauro Volpi al cui impegno si deve l'istallazione della lapide in memoria di Mario Angeloni in via Danzetta. Inoltre collaboreranno all'iniziativa il Comitato 1859 XX Giugno 1944, l'Associazione per Pretola, il Teatro di figura, La Tramontana, il Teatro Franco Bicini. Tra gli appuntamenti la mostra dei manifesti di Brenno Tilli; lo scoprimento della lapide a Mario Angeloni; la conferenza di don Luigi Ciotti; lo spettacolo XX nton giorno a giugno borfo d'acqua, sangue e gnorantsa; un percorso da sant'Ercolano al monumento al Xx giugno con accompagnamento musicale dell'Istituto Frescobaldi; un altro spettacolo teatrale Cosa ci fanno due turisti americani a Perugia il 20 giugno 1859; ancora uno spettacolo per ricordare le eroine del Risorgimento. Fuori cartellone: un concerto con musiche per la Liberazione e un seminario storico sulla guerra aerea e la società civile tra Perugia e il Trasimeno. Lungo il percorso in Borgo Bello da sant'Ercolano al Frontone saranno esposti le riproduzioni dei labari storici sulle finestre delle case dove si sono svolti alcuni episodi significativi.

Luigi Foglietti



© RIPRODUZIONE RISERVATA