LA VICENDA

VALFABRICA All'ennesima querela sporta nei suoi confronti ha avuto un improvviso scatto d'ira ed ha provato a colpire con un pugno il sottufficiale che lo ha accolto in caserma. Protagonista dell'episodio un cinquantenne di Valfabbrica che nei giorni scorsi è stato invitato presso la locale stazione dei carabinieri perché querelato da un uomo residente in Umbria. In un primo momento sembrava calmo e tranquillo, ma quando gli è stato chiesto di firmare il verbale è letteralmente impazzito e si è scagliato contro un carabiniere che, solo grazie ad una grande prontezza di riflessi, è riuscito a schivare un pugno diretto al volto. Per riportare la situazione alla calma c'è voluto il provvidenziale intervento di un altro militare accorso immediatamente ad aiutare il collega. Il carabiniere è riuscito a tranquillizzare l'uomo già pronto a colpire di nuovo il sottufficiale. A quel punto è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il cinquantenne è già comparso davanti al giudice che ha disposto i domiciliari.

FIAMME GIALLE

Da ieri il luogotenente Francesco Ferrara è il nuovo comandante della tenenza di Assisi della guardia di finanza. Originario di Assisi prende il posto del luogotenente Stefano Ricci. Nel 2017/18 sotto la guida di Ricci la tenenza di Assisi ha ottenuto il riconoscimento di miglior tenenza del corpo della guardia di finanza del centro Italia. Laureato in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, Ferrara presta servizio nel corpo dal 1986 e proviene dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia. Vanta un'esperienza pregressa quale comandante della tenenza di San Sepolcro dal 2001 al 2006. Il comandante provinciale della guardia di finanza di Perugia ha rivolto al luogotenente Ricci un sentito ringraziamento per il servizio reso e Francesco Ferrara, classe 1964, un augurio per il nuovo incarico. Anche il sindaco Stefania Proietti ha rivolto auguri di buon lavoro al luogotenente Ferrara.

Massimiliano Camilletti

Martedì 15 Giugno 2021, 05:01