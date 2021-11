Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

L'INCONTRO

Saggista, politologo, giornalista, pensatore, ma ora prevalentemente scrittore. «Sono deluso dalla politica ha esordito Marcello Veneziani perché in questo momento storico in cui nel nostro Paese si parla solo di difesa della salute, stando troppo attenti al presente senza avere prospettive per il futuro, con la politica alle corde, rinunciataria al suo ruolo, ho trovato il mio tappeto volante per evadere dalla trita quotidianità interessandomi di Dante e scrivendo su di lui, certamente non saggi letterari, ma indagandolo e disegnandolo come un padre della civiltà italiana». Comunque delusione o no Veneziani è già uno scrittore prolifico avendo dato alle stampe una quarantina di titoli. È in questa veste e con queste idee che Marcello Veneziani si è presentato ieri in tarda mattinata a un nutrito gruppo di suoi attenti estimatori in una location speciale, nelle campagne tra Perugia e Ponte Felcino. Infatti, per favorire l'incontro con lui, i suoi amici Claudio De Fazio e Giovanna Totero hanno aperto la loro elegante dimora e ospitato personalità perugine, e non, per un appuntamento dall'alto profilo culturale e mondano. Marcello Veneziani ha motivato il suo attuale distacco dalla politica, ma ha parlato dei suoi ultimi libri Dante nostro padre, Il pensatore visionario che fondò l'Italia e la La leggenda di Fiore. «Il primo ha spiegato lo scrittore è un'antologia critica delle pagine in prosa di Dante che racchiudono la sua concezione del mondo e svelano il suo pensiero su temi a lui cari come l'amore, la patria, La sapienza, la lingua, la politica. Il secondo l'avventura spirituale di Fiore, figura leggendaria, dalla nascita all'adolescenza, tra la natura e le scoperte dell'anima; una sorta di Siddharta secondo me». Comunque per non deludere i presenti, Veneziani ha spaziato su una vasta gamma di argomenti, ed ha accettato le loro domande che hanno riguardato l'attuale situazione del Paese. Hanno interagito il senatore Franco Zaffini, l'assessore Clara Pastorelli, Massimo Massi Benedetti, Gerardo Santoni, Augusto Bocchini, Mario Busiri Vici, Mario Timio, Amanzio Granieri, Lita Maldarizzi, Elena Mastrangeli e Graziana Chiatante.

Luigi Foglietti