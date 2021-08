Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

LE TRAGEDIE

Un venerdì choc sulle strade: due vite spezzate e un ferito grave.

Sangue sulla strada Tiberina Nord all'altezza di Tavernacce, località del Perugino che guarda all'Altotevere. Vittima di un frontale, in cui, probabilmente, la componente velocità avrebbe avuto un peso rilevante, un motociclista. Mario Antonini, 60enne, conosciutissimo assicuratore con ufficio a Perugia ed una vasta rete di collaboratori sul territorio.

La dinamica dell'incidente, accaduto poco dopo le 17, è al vaglio della Polizia Locale perugina, intervenuta insieme al 118. Ma è stato un velivolo dell'elisoccorso Icaro 1 a trasportare lo sfortunato professionista al Santa Maria della Misericordia. Sulla base di una ricostruzione tutta da verificare, la moto Triumph condotta dal 60enne, originario di Pierantonio, frazione di Umbertide, si sarebbe scontrata in fondo ad un rettilineo, all'altezza di una semicurva, con una Panda verde, condotta da un 25enne che procedeva in senso opposto. Agghiacciante la scena che si è presentata ai primi soccorritori. La Triumph, fuori strada, adagiata in un campo, la Panda distrutta nell'anteriore sinistro. Il casco del centauro sporco di sangue. Subito le condizioni di Antonini sono apparse gravissime, la presa incarico al Pronto Soccorso è avvenuta in codice rosso e gli sforzi dei sanitari non sono riusciti a strapparlo alla morte. La notizia dell'accaduto è rimbalzata in pochissimo tempo a Pierantonio dove Mario Antonini aveva tanti amici, era ben voluto e rispettato. Una famiglia, la sua, portata a modello di serietà. La moglie Monica è una stimata ed apprezzata insegnante di lingue in un istituto superiore. La loro unica figlia, 21enne frequenta l'università. Leggermente ferito il conducente dell'utilitaria.

A Solfagnano altro bruttissimo incidente in moto, con un motociclista ricoverato in gravi condizioni.

SANGUE SULLA FLAMIMIA

Muore a 56 anni a 24 ore dal compleanno. È accaduto ieri, lungo la statale Flaminia in territorio di Nocera Umbra, tra Gaifana e la Città delle Acque poco prima delle 17. Fabio Zigrossi è morto sul colpo mentre viaggiava a bordo di una Ford Fiesta in compagnia di una donna, anche lei di Roma e di un anno più giovane. L'utilitaria procedeva in direzione Gualdo Tadino Foligno quando, per cause in fase di accertamento da parte della polizia Stradale del distaccamento di Foligno che procede sui fatti, ha impattato violentemente contro una Nissan Quashquai, condotta da un uomo di 53 anni originario di Casoria.

Zigrossi, stando a quanto risulta, sarebbe morto sul colpo e anche in questo caso gli approfondimenti in atto chiariranno le cause che hanno determinato il decesso avvenuto lungo la via delle vacanze a 24 ore dal compleanno della vittima e a 48 da Ferragosto. Sul posto, in forze, 118, elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale sui fatti procedono gli agenti del distaccamento di Foligno - che procede sull'incidente mortale e personale Anas. Per consentire le operazioni di soccorso e rilievo il tratto di Flaminia dove è avvenuto l'incidente mortale è stato chiuso in entrambe le direzioni.

I due feriti, in codice rosso, sono stati trasferiti in un caso col l'elisoccorso Icaro all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e, nell'altro, al San Matteo a Terni e risulterebbero in condizioni di politrauma, ma sembrerebbe, fortunatamente, non in pericolo di vita. Nei confronti del deceduto, al momento, è stata disposta la sola ispezione cadaverica.

Giovanni Camirri

Walter Rondoni