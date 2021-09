Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

L'Umbria e il grande cinema continuano a flirtare sempre più convintamente e con la riapertura delle sale riprendono anche gli eventi speciali. Questo venerdì a Perugia farà tappa Nanni Moretti, il quale ha deciso di incontrare il pubblico che sceglierà di vedere il suo ultimo film al cinema PostModernissimo. Il regista romano presenterà infatti le proiezioni di Tre Piani previste alle 18.45 e alle 21.30. I posti sono limitati e da ieri sera è possibile prenotare attraverso il sito della sala perugina; si potrà accedere seguendo le disposizioni in tema di norme anti-Covid, ovviamente mostrando il Green Pass. Nanni Moretti torna a distanza di un anno dall'ultima visita in città: lo scorso 9 ottobre aveva letto i diari di Caro Diario dal palco del PostMod, con gli spettatori che avevano cercato di accaparrarsi ogni biglietto disponibile esaurendoli nel giro di poche ore. Il regista questa volta coglierà l'occasione per incontrare anche il pubblico del cinema Metropolis di Umbertide, prima della proiezione di Tre Piani in programma alle 20.00.

Tre piani è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2021, dove il pubblico l'ha premiato con 11 minuti di applausi, per poi uscire nei cinema giovedì scorso. Protagoniste della pellicola sono tre famiglie che abitano nello stesso edificio, ovviamente su piani diversi, dall'apparenza tranquilla nonostante dietro la facciata la loro vita non sia così lineare. Il titolo fa riferimento alle cosiddette istanze freudiane della personalità, tre livelli nei quali Freud ha diviso l'apparato psichico di una persona. Nel cast tanti grandi nomi del cinema italiano, oltre allo stesso Moretti: da Margherita Buy a Riccardo Scamarcio, da Alba Rohrwacher ad Adriano Giannini, passando per Elena Lietti, Anna Bonaiuto e Paolo Graziosi.

Tre Piani è il primo film che Nanni Moretti ha diretto senza partire da un suo soggetto originale, è infatti tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. La pellicola arriva a sei anni di distanza da Mia madre.

