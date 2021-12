Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

L'ACCERTAMENTO

CASTIGLIONE DEL LAGO Una partita Iva apri chiudi. Un'azienda mordi e fuggi. In grado di movimentare almeno un paio di milioni di euro in due anni e poi sparire con mezzo milione di Iva non pagata. Con il risultato che ci sono in giro a Perugia e provincia altre 106 auto fuorilegge, non ancora da un punto di vista penale ma sicuramente da quello amministrativo.

Un'azienda mordi e fuggi, ancora, sfuggita evidentemente ai più elementari controlli se è vero che, a serrande abbassate e fuga con il malloppo ormai avvenuta, si è riscontrato che la sede dell'autosalone è stata per due anni collocata all'interno di un edificio abbandonato che prima fungeva da ristorante nella zona di Castiglione del Lago.

L'INDAGINE

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli di Perugia hanno scoperto un rivenditore di auto risultato evasore totale nei confronti del fisco, constatando un'evasione Iva di oltre 550mila euro ed elevando sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1,1 milioni a un massimo di 2,3 milioni di euro. A capo dell'azienda, una ditta individuale aperta alla fine del 2018, un romeno che nei due anni successivi ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi evadendo totalmente. L'attività di analisi del Servizio di vigilanza antifrode doganale perugino che ha richiesto il supporto, attivando i vigenti Protocolli di cooperazione, delle autorità doganali di Olanda, Germania e Belgio (i tre Paesi da cui venivano importate le autovetture), ha consentito di ricostruire il volume degli affari del rivenditore che nei due anni ha venduto ben 106 veicoli. Auto anche di grossa cilindrata (spiccano Audi A6, Bmw serie 7, solo per citare due modelli) il cui costo veniva versato dagli acquirenti su conti correnti di banche della Romania. Sono in corso le procedure per la notifica dei provvedimenti amministrativi, mentre proseguono ulteriori accertamenti sull'evasore e la sua attività. Le auto al momento sono ancora nella disponibilità dei proprietari, ma accertamenti sono in corso per stabilire eventuali responsabilità anche da parte loro. Perché se da un lato è chiaro che acquistare un'auto a prezzi sicuramente più vantaggiosi rispetto ai rivenditori ufficiali, soprattutto in relazione a certe marche e certi modelli, può essere cosa comprensibile, appare altrettanto lampante come sia difficile pensare al fatto che tra la sede della rivendita e i bonifici su conto corrente romeno chi ha comprato l'auto dal rivenditore mordi e fuggi non possa aver sentito un minimo di puzza di bruciato. Non certo nel motore ma nel rispetto del Fisco.

Egle Priolo

