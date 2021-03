30 Marzo 2021

L'INTERVISTA

«Se ne è andato un perugino doc, lo ricordiamo con tanto affetto, tanta simpatia e tanta ammirazione. Enrico ci mancherà. Ho perso un caro amico con il quale ho condiviso tante frequentazioni ccn personaggi famosi come Gino Bramieri, Valeria Marini e tanti altri». Tra gli amici di sempre il maestro Franco Venanti ne traccia un simpatico profilo attraverso alcuni ricordi di vita, immersi nella peruginità, una caratteristica che era rimasta nel grande autore malgrado una vita vissuta in scenari metropolitani, culturali e del mondo dello spettacolo e radiotelevisivo, per il quale ha creato tanti format, cose che l'hanno tenuto lontano. Con Terzoli e Costanzo ha firmato circa 200 programmi, fra cui Quelli della domenica, Canzonissima, Fantastico. Ha fatto trio anche con Garinei e Giovannini.

Maestro Venanti chi era per lei Enrico Vaime?

«L'avevo conosciuto quando eravamo giovani, ed entrambi perugini nel sangue, Enrico nato a Borgobello nel 1936, era più giovane di me, ma coetaneo di mio fratello, la frequentazione iniziò al tempo della goliardia di cui era anima e protagonista quando da Napoli, dove si è laureato tornava a Perugia, fino a quando nel 1960 andò via perché dopo la laurea in giurisprudenza, a 24 anni aveva vinto un concorso in Rai».

Quindi vi eravate persi di vista?

«Lo rividi a Milano nel 1980 in una galleria di via Montenapoleone dove ero stato invitato per una mostra di quadri e lui mi venne a salutare e da quel momento si è consolidata la nostra amicizia».

Da allora quali altre occasioni per incontrarvi?

«La prima volta lo rividi in occasione dell'organizzazione e promozione che feci in città con l'associazione Luigi Bonazzi di uno spettacolo preso dalla sua trasmissione radiofonica di grande successo Black out, con Simona Marchini e Fabio Fazio. Scrivemmo a quattro mani alcune pubblicazioni tra le quali ricordo Pizzi e mostrine una satira sul potere dei militari e in particolare sui generali. La critica a quel sistema l'avevamo impostata ognuno a suo modo, ma la sua forse appariva un po' troppo forte, malgrado ciò gli venne l'idea di presentare il libro al Club ippico di Santa Sabina, una cosa che risultò provocatoria in quanto il Club era frequentato da militari».

Nell'occasione lei fece anche dei disegni?

«E' informato. E' vero proposi alcuni miei disegni che però aggravarono la situazione, fecero arrabbiare molto un generale tanto che da un trofeo appeso al muro sguainò minaccioso una sciabola. Fortuna che alcuni soci ci fecero uscire da una porta secondaria».

Due goliardi birichini?

«Anche cose serie però, Enrico infatti ha presentato una mia grande mostra, l'ultima che ho fatto alla Rocca Paolina organizzata dalla Provincia».

Quindi anche l'arte vi univa?

«Non del tutto perché lui ne aveva la passione, ma collezionava naif che sottoponeva al mio giudizio, ma io non condividevo».

Le mancherà questo continuo confronto?

«La sua scomparsa mi priva di un amico, ma chi perde di più è la cultura nazionale, mi resteranno i bei ricordi dei giorni trascorsi nella mia casa di Migliano quando veniva con Paola Tedesco».

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Tra gli altri quello della Regione con l'assessore Agabiti, della Provincia e del Comune di Perugia che parteciperà con il Gonfalone ai funerali.

Luigi Foglietti