6 Marzo 2021

LA STORIA

Quando hanno visto i lampeggianti blu della volante, che squarciavano il buio della notte, hanno perso la testa, prefigurandosi uno scenario che li avrebbe visti sborsare molti soldi per le loro trasgressioni. Così i due occupanti una Fiat Punto, due cittadini italiani, seppur di origine magrebina, uno di 20 e uno di 21 anni, si sono dati alla fuga cercando di seminare i poliziotti. Ma la pattuglia a quel punto si è insospettita credendo di trovarsi dinanzi a veri criminali ed è riuscita a bloccarli dopo un rocambolesco inseguimento. Bilancio: i due sono stati denunciatio per i reati di resistenza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Ma non è tutto, perché si sono aggiunte le temute sanzioni per inosservanza delle normative anti covid e per il 21enne anche per guida senza patente.

Agenti del reparto volanti, in piena notte, durante un servizio di controllo del territorio sulla via Marscianese notavano un'autovettura, la Punto, che marciava a fortissima velocità in direzione opposta alla pattuglia. Durante le fasi di avvicinamento della Volante, con a bordo gli agenti che erano intenzionati a fermare quell'autovettura, il giovane in quel momento al volante aumentava la velocità per sfuggire al controllo della Polizia di Stato. Appena raggiunto un complesso urbano, l'auto, che non era stata mai persa di vista dagli agenti, si arrestava bruscamente e i due a bordo scendevano lasciando le portiere dell'auto aperte dandosi a precipitosa fuga cercando anche di scavalcare un cancello posto nelle vicinanze. Tentativo ingenuo anche perché la Fiat Punto era di loro proprietà, quindi facilmente identificabili. Gli agenti riuscivano a bloccare subito uno dei due giovani mentre l'altro veniva intercettato, dopo un tentativo fallito di nascondersi mimetizzandosi in un oliveto, da una seconda volante allertata una volta diramate le ricerche. Ma i due, una volta raggiunti hanno tentato di depistare gli agenti inventando incredibili scuse sulla loro presenza in quella zona in piena notte. Naturalmente gli agenti hanno ispezionato il veicolo dove, però, non sono stati trovati né oggetti di offesa, né da scasso né sostanze stupefacenti. Loro stessi sono stati trovati negativi ai test. Quindi la precipitosa fuga solo per evitare le sanzioni.

Luigi Foglietti