Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

L'INIZIATIVA

«Non si tratta solo di difendere e tutelare il bello, che comunque sarebbe già una ragione in sé, ma di valorizzare e promuovere un territorio con il suo insieme di storia e di economia diffusa e sostenibile, quindi di ricchezza per tutta la collettività. Anche economica, se la vogliamo metterla sul crudo piano dei numeri che piace sempre tanto alle persone del fare». Così Paolo Festi, presidente di Fiab Perugia Pedala, racconta l'iniziativa andata in scena domenica, la pedalata Veni, vidi, bici lungo quello che potrebbe essere il tracciato del Nodino. Un'opera che per Fiab «è inutile e dannosa». «Pedalando nei luoghi in cui dovrebbe passare il tracciato, abbiamo potuto vedere, nonostante la nebbia del mattino, il danno incalcolabile che sarebbe da un punto di vista ambientale e paesaggistico». L'uscita è stata promossa in sinergia con il comitato Sciogliamo il Nodo e Il Giardino di Francesca. «Grazie alla generosa accoglienza delle persone che vivono e lavorano in questi luoghi, abbiamo potuto ascoltare dalla loro voce la storia dei luoghi, delle ricchezze artistiche e naturali, oppure delle realtà produttive, così come la preoccupazione per quello che significherebbe la realizzazione del Nodino: essi non stanno difendendo un interesse privato, peraltro più che legittimo, ma un bene pubblico e collettivo come il paesaggio». Presenti anche rappresentanti del coordinamento Sciogliamo il Nodo che hanno illustrato la storia di Collestrada e spiegato come il tracciato previsto della variante stradale «provocherà un impatto irreversibile nella zona protetta sottostante». La carovana ha fatto tappa all'Agriturismo Miralduolo, all'azienda vinicola Terre Margaritelli, alla chiesetta della Madonnuccia Ciribifera, per poi arrivare a Sant'Andrea d'Agliano per un pranzo finale grazie all'ospitalità dell'associazione Sagra della Rucola.

Ri.Ga.