Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

Inseguito dagli agenti, ha ripreso la fuga dopo un primo incidente stradale ed è stato infine bloccato - e denunciato - dopo un secondo incidente, quando la sua auto si è ribaltata. Si tratta di un cittadino italiano di 27 anni, di origini albanesi, che è rimasto ferito.. L'episodio è avvenuto a San Martino in Campo nella notte fra venerdì e sabato, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal questore per prevenire i furti in abitazione. Erano da poco passate le 4 del mattino quanto gli agenti della volante, impegnati in un posto di controllo nei pressi della periferia di San Martino in Campo, hanno notato una vettura di grande cilindrata che ha invertito bruscamente la marcia procedendo in direzione della frazione di Santa Maria Rossa. I poliziotti si sono messi all'inseguimento. In prossimità della rotatoria di San Nicolò di Celle, la vettura inseguita ha urtato contro un new jersey, riportando diversi danni e si è fermata. Quando gli agenti si sono avvicinati però, l'auto è ripartita a grande velocità verso la strada provinciale 375 «Marscianese». Dopo pochi minuti si è ribaltata sulla carreggiata. Il giovane alla guida è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e guida con patente revocata.