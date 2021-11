Lunedì 22 Novembre 2021, 05:02

STRADE

GUBBIO C'era da aspettarselo che l'aumento incontrollato e continuo delle materie prime avrebbe avuto effetti nefasti sulle opere pubbliche già appaltate. Arrivano pessimi segnali sulle prospettive del tratto a ovest da Mocaiana al bivio per Pietralunga della vecchia decrepita strada statale Pian d'Assino, come conseguenza legata alla pandemia diventata un dramma economico oltre che sanitario. L'impresa Collini Lavori Spa, con sede a Trento, si dice pronta a ritirarsi dopo aver fatto due conti scoprendo che i 54 milioni previsti dal capitolato non sarebbero sufficienti a coprire le spese per i materiali destinati alla realizzazione del percorso di 3,7 chilometri che comprende il nuovo svincolo di Pietralunga, tre gallerie lunghe complessivamente 1,3 chilometri (pari a circa il 35 per cento del tracciato), quattro viadotti e tre sottopassi. Dall'8 febbraio 2017, quando Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'esito della gara d'appalto, non è stato realizzato manco mezzo metro tra le lungaggini tecnico-burocratiche, le pressioni e le solite promesse fumose dei politici di turno.

Lo scenario che si sta aprendo è terribile: questa strada, da Mocaiana a Montecorona e all'innesto con la E-45, è ormai diventata una mulattiera prigioniera di mezzi soprattutto pesanti coi pericoli all'ordine del giorno. Le complicazioni economiche stanno diventate insormontabili e il sindaco Filippo Mario Stirati ha informato i consiglieri comunali della situazione.

La faccenda è per ora rimasta nella ristretta cerchia politico-istituzionale, senza prese di posizione ufficiali, lasciando ignara l'opinione pubblica mentre con Anas restano i rapporti formali del sindaco ben lontani dagli umori fortemente critici popolari per come viene gestita la viabilità del territorio. I lavori non sono stati avviati neanche dopo il superamento dei problemi burocratici del 2017 quando è cessata la validità della Via (Valutazione di impatto ambientale). Da quel febbraio 2017 la Collini aveva 40 mesi per completare le opere, compresi 120 giorni per la redazione del progetto esecutivo poi approvato da Anas. L'appalto è stato aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando oltre al prezzo anche il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali, la cantierizzazione e le fasi di lavoro, valorizzando le proposte che hanno previsto di ottimizzare la realizzazione delle gallerie, ridurre il consumo energetico degli impianti tecnologici, migliorare le condizioni di sicurezza, utilizzare materiali con caratteristiche da minimizzare le esigenze manutentive e realizzare interventi paesaggistici e ambientali finalizzati al migliore inserimento delle opere nel contesto. Tutte belle parole, seguite da zero fatti e ora a forte rischio di restare tali.

Massimo Boccucci