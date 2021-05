22 Maggio 2021

LA PROTESTA

TODI Tanti i malumori dei commercianti di Todi che ritengono l'atteggiamento dell'amministrazione comunale un ostacolo al loro lavoro. L'attenzione è posta soprattutto sul varco dove è posto il display dove si indica l'applicazione della ztl che ritengono errata e incerta con chiusure spesso improvvise e ingiustificate. Poi dito puntato sulle troppe aperture di grosse strutture commerciali. Qualcuno se la prende anche con la rappresentanza di categoria che non li fa sentire adeguatamente tutelati. Non sono solo i commercianti del centro ad essere scontenti perché rumors provengono anche dalle attività commerciali poste alle porte della città come Ponterio, dove un operatore ritiene che «Tra pochi anni il nuovo centro commerciale rischia di trasformarsi in una grande scatola vuota di cemento ma, contemporaneamente, di far chiudere le poche, piccole, attività che ancora resistono». I commercianti sull'acropoli, invece, denunciano «Scarsa condivisione delle scelte e mancata programmazione», nonché «Un'insistenza irragionevole su progetti sensazionalistici, come il nuovo ascensore di Porta Orvietana, che rischiano di non risolvere il problema dell'accesso al centro storico». La protesta viene prontamente cavalcata dal Pd che dice: «Nei mesi scorsi su sollecitazioni di alcuni commercianti abbiamo più volte sollecitato la presidente di Confcommercio a prendere posizione in merito ad alcune scelte fondamentali e strategiche per il futuro della nostra città. Lo abbiamo fatto, ad esempio, sulle modalità di accesso al centro storico e sul nuovo arredo urbano che hanno determinato la sostanziale musealizzazione dell'acropoli, opzioni amministrative che hanno inciso, ed incideranno sul tessuto economico e sociale della nostra città. Ma il presidente di Confcommercio Todi è il sesto assessore della giunta Ruggiano?».

Luigi Foglietti