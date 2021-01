ASSISI Incivili di nuovo in azione al rifugio degli Stazzi sul monte Subasio. Lo scorso anno e' stato imbrattato con la vernice, nei giorni scorsi invece qualcuno ha lasciato spalancata la porta trovata chiusa esponendo così il rifugio alle intemperie. Il tavolo che si trovava all'interno è stato invece abbandonato all'esterno tra la neve ghiacciata. Per evitare che episodi del genere si ripetano c'è chi chiede il posizionamento di telecamere nella zona, chi il contingentamento degli accessi al Subasio mediante registrazione di coloro che salgono, chi il posizionamento di una sbarra che blocchi il transito delle auto. In realtà, come è noto, in questo periodo non è possibile salire con le auto sul Subasio dal momento che esistono rischi per le persone a causa delle condizioni meteo che rendono la strada pericolosa. Il transito è vietato 24 ore su 24 da una specifica ordinanza dell'Afor (Agenzia forestazione regionale). Un divieto che però non viene rispettato, tanto che la polizia locale nel corso di un fine settimana ha elevato una sessantina di contravvenzioni connesse al divieto di arrivare sul monte con le auto, compreso il divieto di sosta.

Massimiliano Camilletti

