24 Aprile 2021

INFRASTRUTTURE

L'annuncio è venuto dopo quarant'anni dall'inizio dei lavori tra le spaventose peripezie tecniche e burocratiche che hanno fatto della diga di Casanuova, sul fiume Chiascio, un altro emblema delle opere pubbliche italiane senza fine. Ora la Regione saluta la prospettiva dell'entrata gradualmente in funzione. Donatella Tesei ieri in videconferenza l'ha definita «un'opera di straordinaria importanza, settima per capacità di invaso in Europa, al servizio di una vasta area del territorio regionale da cui trarranno molteplici benefici le comunità locali e l'economia regionale».

La presidente della Regione, insieme al vicepresidente e assessore alle Politiche agricole e ambientali Roberto Morroni, ha presentato il completamento dei lavori. Era collegato con palazzo Donini il sottosegretario alle Politiche agricole Francesco Battistoni. La diga, come illustrato da Stefano Nodessi Proietti, direttore regionale di Governo del territorio e ambiente, con un volume previsto di 224 milioni di metri cubi di acqua, è in grado di mettere al sicuro per i prossimi cinquant'anni il territorio attraversato dal Chiascio da siccità o alluvioni, generando anche nuove opportunità di sviluppo.

L'opera è costata circa 80 milioni di euro con fondi statali, per un'altezza di ritenuta di 68 metri e un bacino idrografico di 471 chilometri quadrati. I lavori dello sbarramento sul fiume Chiascio, nel territorio di Valfabbrica, sul progetto esecutivo del 1971 che porta la firma dell'ingegnere Filippo Arredi, di Trevi, ebbero inizio nel 1981. Dopo il collaudo, qualche giorno ecco l'autorizzazione che consente l'avvio della prima fase: il primo obiettivo è il raggiungimento di quota 305 metri, corrispondente a un volume di invaso di circa 52 milioni di metri cubi di acqua, limitato ma ritenuto di assoluto interesse. Nel giro di tre anni e mezzo si prevede di giungere all'autorizzazione della piena operatività, secondo quanto indicato da Domenico Caprini e Andrea Canali, presidente e direttore dell'Euat-Ente Acque Umbre Toscane, concessionario dei lavori e della gestione della diga. Per il monitoraggio della diga sono stati installati un centinaio di strumenti di misura.

I più importanti impieghi dell'acqua sono l'approvvigionamento idrico del sistema Perugino-Trasimeno, l'alimentazione degli impianti già realizzati nei territori di Spello, Foligno e Montefalco (finanziamento di 15 milioni), degli impianti nella piana di Trevi e a Montefalco e Bevagna (35 milioni) e la produzione di energia idroelettrica (per 7 Mwh). «C'è collaborazione - ha detto il sottosegretario Battistoni -, verrò con piacere in Umbria per mettere in campo altri progetti utili». Per Morroni «ci sono ripercussioni positive a livello ambientale, come la messa in sicurezza delle comunità locali dal rischio esondazioni del fiume fino al sensibile miglioramento del sistema idrologico, alle potenzialità di attrazione dello specchio lacustre della diga lungo 20 chilometri».

Massimo Boccucci

