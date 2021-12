Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

Angelo Valentini ha compiuto 93 anni l'estate passata, ma non pensiate nemmeno per un attimo allo stereotipo del pensionato che consuma pantofole e telecomandi della tivù. Tutt'altro. Valentini, una volta abbandonato il lavoro di una vita (amministrava aziende agricole in giro per l'Italia, anche tre tutte insieme) ha proseguito sullo stesso filone, seguendo le sue passioni e le sue notevoli competenze in materia, essendo agronomo, enologo, erborista, enobibliofilo e oxologo, cioè produttore di aceto balsamico. Valentini ancora oggi alla sua bella età viene chiamato per allestire le acetaie, batterie di botticelle di legno dalle quali esce un vero nettare. Per dire: ne ha due private pure negli scantinati del suo palazzo nel centro storico di Perugia, muro a muro con la Rocca Paolina.

Ma tutto questo non poteva bastare ad un'anima in movimento come la sua, che ha trasformato la casa in un Museo, con quadri, sculture, migliaia di libri spesso introvabili, fino a qualche centinaia di collezioni: dalle uova di legno dipinte a mano in Russia alle scatole di latta, ai presepi di ogni forma e materiale. Non poteva bastargli aggirarsi per le stanze ad ammirare le sue cose, sentiva dentro il desiderio di raccontare la sua vita, le sue esperienze, i suoi segreti. Così, una volta andato in pensione, più o meno 23 anni fa, s'è messo alla Olivetti M90 e ha cominciato a scrivere. Poi, visto che il mondo correva accanto a lui, s'è comperato un computer e ha iniziato una produzione ininterrotta. Dai vini, fino ai volumi dedicati a suoi amici frati francescani, ai tanti Vip che ha conosciuto (per lui l'acronimo significa Visti Io Personalmente) per finire ai tanti ricordi di gioventù della sua Sigillo, il buen ritiro dove torna quasi tutte le settimane e dove ha appena allestito un centro culturale perché dice lui «vorrei che i giovani, a partire dai miei nipoti, comprendessero cosa significa prendere in mano un libro e lasciare il cellulare a casa. Una utopia? A giudicare dalle tessere di iscrizione non direi proprio». E proprio nel nuovo spazio inaugurato a Sigillo, Valentini ha presentato nei giorni scorsi il ventesimo libro della seconda (o terza?) vita, che, non a caso, si chiama Zibaldone.

Duecentoventiquattro pagine fitte di storie, fotografie, memorie, aneddoti, perché Valentini, come scrive Mimmo Coletti nella prefazione è davvero il mago dei ricordi, anche se lui preferisce dire che le storie di Paese erano la nostra Tv di allora . Di quando a Sigillo in piazza, arrivavano il cantastorie e il bisciaio, l'arrotino e lo sloveno con un orso bruno al guinzaglio. E poi, in rapida successione, proverbi, modi di dire, filastrocche, liriche, poesie. Per finire la lunghissima serie di Vip conosciuti: Giovanni Paolo II, il principe Filippo d'Edimburgo,Gianni Brera, Giorgio La Pira, Gualtiero Marchesi, Leonardo Servadio, Brunello Cucinelli, Luigi Veronelli, Ferruccio Lamborghini, Renzo Piano, Umberto Agnelli, Giampiero Boniperti e Vittorio Sgarbi, che da buon emiliano non perde occasione per piombare a casa Valentini per gustare i tortelli di zucca cucinati dalla sua conterranea, della signora Idilia, che Angelo ha conosciuto (e sposato) negli anni '60.

Mario Mariano