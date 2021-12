Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Un'età in cui si pensa di essere padroni del mondo, in cui si vuole tagliare il cordone ombelicale con la famiglia e per questo si può arrivare ad architettare qualcosa da grandi. Il desiderio di guardare negli occhi, di stringere un'amica lontana centinaia di chilometri con la quale si parla e ci si confida dallo schermo del pc o dello smartphone. C'è tutto ciò ed un pizzico di adolescenziale incoscienza nella storia che nessun genitore vorrebbe vivere. La storia dove la figlia, come tutte le mattine, saluta babbo e mamma prima di andare a scuola senza tornare a pranzo, terminate le lezioni. E se quella figlia, magari tanto autonoma per la propria età, è poco più di una bambina quel mancato rientro spalanca una voragine di profonda angoscia, di forte preoccupazione, di ipotesi da ghiacciare il sangue. Stavolta, però, la storia è a lieto fine.

Hanno agito per il meglio quei genitori che, nonostante il groppo in gola, si sono rivolti alle forze dell'ordine e senza perdere un attimo hanno contattato gli agenti del Commissariato di Città di Castello. E se la richiesta d'aiuto è stata molto tempestiva, come dovrebbe essere sempre in circostanze del genere, la risposta degli uomini in divisa è arrivata velocissima ed è andata a bersaglio. L'indagine, condotta a ritmi serrati, ha permesso ai poliziotti di acquisire una considerevole quantità di informazioni riguardanti la vita, i luoghi maggiormente frequentati dalla giovanissima, le sue amicizie. Da quelle della porta accanto alle più remote.

Una gran mole di elementi da valutare con massima attenzione e celerità per circoscrivere il campo di ricerca. Due i particolari che subito sono apparsi più utili degli altri. Il primo che la ragazzina aveva in tasca il bancomat dei propri congiunti e che, dunque, poteva essere localizzata nel caso avesse prelevato denaro da un qualunque sportello. Il secondo, poi rivelatosi decisivo, che fra i suoi interessi principali ci fosse Milano, dove abita un'amica con la quale, nell'ultimo periodo, la 13enne chattava assiduamente. Attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, gli investigatori del Commissariato di via Morandi hanno diffuso su tutto il territorio nazionale il percorso plausibilmente scelto da una qualunque persona per raggiungere il capoluogo lombardo. Fino ad Arezzo in bus poi in treno. A Milano allertate forze dell'ordine, agenzie di vigilanza privata dislocate nei vari hub, tutti i mezzi di trasporto, metropolitana compresa. In tarda serata proprio in una stazione della metro un passante ha riconosciuto la ragazzina, affidata alle cure della Polizia con l'aiuto di un vigilante. Una telefonata a Città di Castello ha sciolto l'insostenibile tensione prima dell'abbraccio liberatorio tra i genitori, ormai tranquilli, e la figlia. Walter Rondoni