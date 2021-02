IL DRAMMA

Un uomo di 34 anni è rimasto ustionato a causa di un incendio che s'è sviluppato in zona Ramazzano e sulle cui cause sono in corso accertamenti. Le fiamme hanno interessato un un garage. Una vettura e vari attrezzi agricoli sono andati come riferiscono i vigili del fuoco distrutti. Il teatro dell'incendio è stato raggiunto dal 118, che ha soccorso il 34enne che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado, sul 30 per cento del corpo e lo ha condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia. In azione, per domare le fiamme nel corso di un complesso ed articolato intervento, sono entrati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Perugia. In fase di valutazione, oltre le cause scatenanti le fiamme, anche la stabilità del solaio sovrastante il garage. Da capire anche la dinamica che ha causato le ustioni al 34enne che, ma lo chiariranno gli accertamenti, potrebbe aver in qualche modo tentato di spegnere l'incendio. «Il paziente è stato riferito da fonti ospedaliere è in discrete condizioni, ma essendo la superficie ustionata corrispondere al 30 per cento del corpo, come da protocollo, viene trasferito ad un Centro Grandi Ustionati ed in questo caso al Sant'Eugenio di Roma». Le prossime ore saranno essenziali per capire come evolverà il quadro clinico del 34enne così da avere una prima indicazione rispetto ai tempi necessari ala guarigione.

