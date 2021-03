7 Marzo 2021

URBANISTICA

TODI L'ultimo consiglio comunale ha adottato una variante alla parte operativa del Piano regolatore generale. La variante contiene ben 25 importanti richieste che riguardano tutto il territorio comunale, con rinunce ad aree edificabili. «Si tratta di un impegno mantenuto con i cittadini che da tempo avevano avanzato richieste di revisione del Prg», ha detto Moreno Primieri assessore all'Urbanistica. Nella stessa seduta è stata approvata definitivamente anche la variante che modifica l'area individuata per accogliere il nuovo plesso scolastico ElementareMaterna di Collevalenza, classificandola come area a servizi pubblici a livello locale. La modifica consentirà al restante iter amministrativo di procedere speditamente a partire dall'apposizione sull'area del vincolo preordinato all'esproprio e alle successive fasi di progettazione esecutiva ed appalto dei lavori. Primieri spiega: «L'opera prevede un investimento di oltre 2 milioni di euro, ed è concepita tenendo conto delle più importanti ed innovative tecniche costruttive». «Sarà infatti - precisa - una struttura Nearly Zero Energy Building (Nzeb) ovvero dotata di accorgimenti e tecnologie impiantistiche tali da consentire l'autonomia energetica dell'edificio». Va ricordato che dal 2017 la scuola Elementare e Materna di Collevalenza è stata inserita nel piano Scuole redatto dal commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma, beneficiando di un finanziamento di 897.750 euro per il suo adeguamento strutturale, mentre l'amministrazione comunale ha ravvisato l'opportunità di utilizzare il predetto finanziamento per la realizzazione di un nuovo polo scolastico da realizzarsi in un'area diversa dall'esistente.

Luigi Foglietti