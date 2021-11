Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

Uno dei compiti statutari della Famiglia Perugina, associazione socio culturale, è quello di mantenere le tradizioni ed è in questa ottica che il presidente Giovanni Brozzetti, quest'anno, ha inteso riprendere la ricorrenza della festa di San Martino che cade domani. «La festa del santo di Tours ricorda Brozzetti in tempi lontani veniva solennizzata come rito collettivo sia nelle frazioni di san Martino in Colle che in Campo, una tradizione che la Famiglia viveva fin dal 1957 anno di fondazione e mantenuta dal cofondatore Dante Magnini per molti anni, poi passata in disuso».

«Ora, facendo ricerche storiche sulla nostra attività spiega il presidente del sodalizio ne ho avuta memoria e ho voluto riprendere quella importante ricorrenza che unisce la liturgia cristiana alla tradizione contadina legata all'apertura delle botti di vino novello e ai piaceri della buona tavola». Proprio per la sua vita trascorsa tra le campagne il culto di San Martino è strettamente legato a riti e usanze della tradizione contadina. Lo stesso giorno di San Martino cade proprio in un periodo di gran fermento per il mondo agricolo. In questo periodo infatti nelle cantine si aprono le botti per i primi assaggi del vino novello da cui il detto: a San Martino ogni mosto diventa vino e in antichità era pratica comune rinnovare i contratti agricoli e tenere grandi fiere di bestiame.

Quindi, quest'anno, la Famiglia Perugina, in collaborazione con l'associazione Chata, che incentra la sua attività studiando la civiltà etrusca, ha organizzato un evento ricordando la festa di San Martino con un incontro conviviale nel complesso monumentale di Sant'Anna, Viale Roma 15, nei locali sottostanti il museo multimediale. Appuntamento giovedì 11 alle 17 quando il cuoco Renato proporrà, oltre alle tradizionali castagne, vernaccia e una bevanda speciale etrusca studiata per gli astemi, con torta al testo con prosciutto e dolci. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al 3281503105, al fine di contenere la presenza massima di 50 persone munite di mascherina e green pass. Nell'occasione sarà proiettato un video sulla figura di San Martino nato in Pannonia intorno al 315, e ricordato tra i santi per aver diviso il suo mantello da soldato per donarlo ad un povero, che poi gli apparve in sogno nelle sembianze di Gesù. E' protettore di militari, sarti, osti, mendicanti albergatori. «Senza dimenticare conclude il presidente Brozzetti che in città, in via del Verzaro, a testimonianza di una venerazione, esiste ancora una chiesa, oggi sconsacrata, intitolata al santo dove c'è ancora una sua bellissima immagine ceramica risalente al XVII secolo».

Luigi Foglietti