31 Maggio 2021

SALUTE

Oggi è La giornata mondiale senza tabacco e l'Università degli Studi rilancia una iniziativa sul tema. Il rettore Maurizio Oliviero spiega che «l'Ateneo intende proseguire l'impegno volto a migliorare il benessere e la salute della comunità accademica, dentro e fuori dalle strutture universitarie». Sono state intraprese, nell'ambito del progetto Smoke-free Unipg, una serie di iniziative per rendere l'Università sempre più libera dal fumo di tabacco, riducendo l'inquinamento delle strutture e cercando di dare un esempio di stile di vita positivo e virtuoso.

«Uno degli obiettivi principali del progetto spiega il rettore è la riduzione nella percentuale di consumatori di prodotti derivati dal tabacco all'interno della comunità studentesca e tra i dipendenti. Un impegno che inizia necessariamente dalla collaborazione di tutte e di tutti nel rispetto del divieto di fumo nelle strutture universitarie, per rendere i luoghi di lavoro più puliti e sicuri». I dati sulla diffusione del tabagismo in Umbria sono allarmanti: la percentuale dei fumatori, stimata pari al 28,8%, è più elevata rispetto a quella di tutte le altre regioni. Nell'ambito del progetto è previsto anche un monitoraggio dell'abitudine al fumo dei dipendenti dell'Università. Inoltre per tutelare la salute dei non fumatori e ridurre l'inquinamento nelle strutture dell'Ateneo, è stato redatto un regolamento riguardante l'applicazione del divieto di fumo nell'università.