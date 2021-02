UNIVERSITÀ

L'Associazione Umbra in scienze Agrarie e Forestali ha organizzato, in collaborazione con la Federazione ordini Dottori agronomi e dottori forestali dell'Umbria, il premio di laurea per ricordare la figura di Massimo Alberti, venuto a mancare nel 2018. Membro del consiglio dell'Audaf, già presidente dell'ordine Dottori agronomi e forestali di Perugia, è stato anche presidente del sodalizio di San Martino. In accordo con la famiglia che ha cofinanziato il premio di laurea, Audaf e Fodaf hanno pubblicato un bando, rivolto a neolaureati delle materie economico estimative, campo in cui si è brillantemente distinto Alberti nella sua lunga attività professione, durata oltre 50 anni. Alla chiamata hanno risposto 13 neolaureati, provenienti dalle più prestigiose sedi universitarie d'Italia, come la Federico II di Napoli, il Sacro Cuore di Piacenza, Catania, Bologna oltre che da Perugia. La commissione giudicatrice ha ritenuto aggiudicare il premio, con ex-equo pari a 1.250 euro ciascuno, alla tesi presentata da Francesco Leschi (Università di Bologna e residente a Collazzone) e ad Antonio Petracca, laureatosi all'Università degli Studi di Perugia e residente a Carpino (Foggia). La cerimonia di consegna del premio sarà svolta con una cerimonia online, lunedì. Parteciperanno il presidente della Fidaf Andrea Sonnino, del Conaf Sabrina Diamanti, il Direttore del Dsa3 dell'Università Gaetano Martino e il presidente della Fodaf Umbria Francesco Martella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA