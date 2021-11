Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

LA PROTESTA

Decine di firme a corredo di una lunga lettera di sfogo e l'annuncio di una manifestazione che si terrà sabato (alle 15) «per ogni studente di Perugia che sia d'accordo con questo grido di protesta». Al centro di tutto c'è l'Università degli Studi, con il tema degli spazi e dell'organizzazione della didattica, nel mirino di un gruppo di studenti e studentesse. Giovani «non facenti parte di associazioni universitarie», sottolineano in una nota, ma che «hanno deciso di unirsi in maniera spontanea per tutelare il nostro diritto allo studio a fronte di problematiche». «Questo movimento (chiamato simbolicamente spazio_studenti)non sarebbe, a parer nostro, mai dovuto nascere. Il solo ritrovarci a scrivere la lettera è già un segnale evidente del malfunzionamento di tutto il sistema». Per i firmatari della lettera «in gran parte, se non in tutti i dipartimenti di Perugia, sono presenti gli stessi problemi». Cioè «non ci sono sufficienti spazi o questi non sono gestiti in modo da accogliere tutti gli studenti e di conseguenza la didattica a distanza viene utilizzata come pezza al fatto che se potessimo tornare tutti in presenza, in alcuni casi entreremmo nei nostri dipartimenti forse solo uno sopra l'altra ampliando le aule alle scale, ai corridoi e a corso Vannucci». Poi aggiungono: «Non siamo rimasti con le mani in mano fino ad ora (hanno ideato anche le proiLezioni usando un proiettore in una sala in corso Garibaldi), ma quanto ottenuto dopo mesi di battaglie è ben misera cosa».