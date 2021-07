Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

UNIVERSITÀ

Il progetto Futuro nel verde è giunto a conclusione. Questa mattina a partire dalle 10 all'Orto botanico del Centro di Ateneo per i Musei scientifici dell'Università degli Studi, in via Romana, si terrà l'evento conclusivo a cui parteciperanno molti ospiti a partire da Bernardetta Gasperi, presidente della Cooperativa Sociale Perusia Onlus capofila del progetto che modererà l'incontro, Simonetta Cesarini, membro del comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Ci saranno, inoltre, Edi Cicchi, assessore alle Politiche sociali del Comune, Maurizio Oliviero rettore dell'Università degli Studi di Perugia, David Grohmann direttore del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici e Marco Maovaz, responsabile dell'Orto botanico. Concluderanno l'incontro Carla Schiaffelli e Beatrice Marucci, ideatrici e coordinatrici del progetto Futuro nel verde, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. È stato creato in sinergia da un partenariato di cui fanno parte anche il Centro di Ateneo per i Musei scientifici, la Fondazione per l'istruzione Agraria e la Federazione Italiana Produttori Piante Officinali. Al termine dell'incontro è prevista una passeggiata attraverso l'uliveto plurisecolare dell'orto botanico utilizzando il camminamento accessibile fino ad arrivare alla Piramide sensoriale dei profumi, installazioni realizzate nell'ambito del progetto. Infine, la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i corsisti.