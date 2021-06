Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

LA SCELTA

GUBBIO Apre un nuovo ciclo Università dei Muratori, Scalpellini e Arti congeneri Innocenzo Migliarini con la nomina di Giuseppe Allegrucci (foto) a presidente da parte del consiglio direttivo dei quindici membri eletti sabato scorso dall'assemblea dei soci. Allegrucci, 43 anni, scalpellino e scultore riconosciuto come un artista della pietra, subentra per il mandato triennale a Fabio Mariani che ha lasciato la presidenza dopo nove anni. Vicepresidente è stato confermato Giorgio Vispi, già nel precedente triennio al fianco di Mariani. «Guardare al passato e contestualmente al futuro - ha detto insediandosi - per mantenere e rinsaldare le tradizioni di ieri con uno sguardo verso il nuovo per crescere e andare avanti». Con i due vertici del sodalizio ci sono i consiglieri Mauro Tognoloni, Luigino Bei, Fabio Mariani, Vittorio Pelicci, Giuliano Baldelli, Fabrizio Monacelli, Luca Grilli, Fausto Marionni, Marco Grassini, Gabriele Capannelli, Maurizio Monacelli, Luca Alunno e Francesco Rossi. Il sodalizio ha un ruolo primario nell'organizzazione della festa dei Ceri oltre a esprimere i due Capitani.

«Il presidente Allegrucci è da tempo grande animatore del tema della lavorazione della pietra - ha commentato il sindaco Filippo Mario Stirati - siamo felici che sia stato eletto e certi del fatto che con lui potremo portare avanti gli importanti progetti intrapresi nel tempo». Stirati ha avuto parole di elogio per Mariani che ha lasciato: «Era presidente già al momento del mio insediamento e ha sempre rappresentato un interlocutore speciale, una delle grandi anime di questa città e dei Ceri. Con lui e l'Università dei Muratori c'è da sempre un grande rapporto di amicizia». Il sindaco ha sottolineato la qualità di alcuni appuntamenti «capaci di esaltare l'arte della pietra attraverso pubblicazioni di alto livello che hanno codificato tecniche e modalità di restauro che rappresentano un patrimonio plurisecolare», ricordando l'esperienza in Palestina e Giordania dove sono state attivate le scuole per la sicurezza nei cantieri edili e tanti altri momenti. «Mariani - ha proseguito il sindaco - ha presieduto anche la Fondazione delle Arti e Mestieri, il cui museo è stato inaugurato recentemente, e anche di questo porta un grande merito. Grazie al suo impegno ci accingiamo ora a inaugurare anche il museo espositivo del compianto scalpellino e scultore Giuseppe Calzuola».

Massimo Boccucci