Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

LA RINASCITA

Una sfida vinta. Quella di ritornare in presenza a fare ginnastica, incontrando amici e compagni di banco. Sono più di cento gli studenti dell'Unitre di Perugia che, a gruppi di venti, si danno il turno per l'attività motoria nella palestra Fortebraccio, a Pian di Massiano. Un sorriso dietro l'altro, un continuo strizzare d'occhi, un tornare a guardarsi dal vivo proprio per far capire che la felicità è rivedersi e stare in insieme, tendendosi anche in forma grazie a esercizi e ginnastica. Tute da ginnastica, scarpe sportive e via a presentarsi puntuali davanti all'insegnante di attività motoria, Francesca Agostini. E per tagliare il nastro delle prime lezioni si sono presentati in palestra anche la presidente dell'Unitre di Perugia, Rina Pesaresi De Angelis e il direttore dei corsi nonché presidente emerito Unitre nazionale, Gustavo Cuccini. «È davvero una bella soddisfazione tornare in qualche modo alla normalità dice la presidente De Angelis -abbiamo passato mesi bui, tra solitudine e speranze, e dove si vede un po' di luce con tante adesioni da parte degli studenti che si scrivono ai corsi per cercare di tornare al più presto possibile alla normalità. Non abbiamo perso mai la fiducia e, se troveremo gli spazi, apriremo le nostre aule anche di sera per recuperare tutto il tempo che questo virus ci ha tolto. Siamo ottimisti e ora vogliamo che la solitudine dei mesi di pandemia sia solo un ricordo». Ma ora si cerca di ricominciare con tanto ottimismo dopo uno stop che per molti è stato devastante, anche per colpa della solitudine con l'università delle Tre Età che non si è data mai per vinta con i suoi tanti volontari, circa un centinaio, che comunque hanno continuato a sperare di tornare in presenza. L'Unitre ora ricomincia con prudenza, con tutte le accortezze del caso: tutto si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid tra distanziamento e mascherine quando la situazione lo richiede. Una realtà cittadina, quella dell'Unitre, che da sempre accoglie centinaia di studenti, organizzando corsi e attività da 40 anni e che ora è decisa a rilanciare le proprie attività con l'avvio di nuovi corsi, cercando anche nuove aule e nuovi spazi. Con un appello da parte della presidente: «Il coronavirus ha sconvolto le nostre vite e i nostri corsi, ma ora è il tempo di stare vicino all'Unitre, solo così ricostruiremo il tutto meglio di prima. Facciamo un appello anche agli Enti Locali a Regione e Comune; chiediamo un sostegno per poter ripartire e dare nuove speranze ai nostri studenti».

Selenio Canestrelli