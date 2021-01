IL CASO

PERUGIA Senza rettore, senza direttore, senza cda e senza prorettore. L'Università per Stranieri di Perugia è al ko tecnico. Anche Daniella Gambini, la prof di Spagnolo diventata rettore per necessità, ha alzato bandiera bianca rassegnando le dimissioni da prorettore; quell'incarico lo aveva ricevuto da Giuliana Grego Bolli il 4 dicembre del 2018. Le conseguenze dell'inchiesta sull'esame del calciatore Luis Suarez arrivano così al punto di paralizzare l'ateneo. Ieri Gambini ha comunicato la sua decisione al ministro Gaetano Manfredi - che l'ha convocata per martedì - poi in una mail ha informato i docenti della Gallenga.

Lo scacco matto era di poche ore prima: un'altra dimissione. La professoressa Filomena Laterza ha deciso di lasciare il consiglio di amministrazione dell'UniStranieri in cui sedeva come rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana. Il cda ridotto a 8 membri è sceso così sotto il numero legale minimo. Fine dei giochi.

Ma anche questo è l'ultimo episodio di un romanzo a puntate. Daniella Gambini, infatti, era entrata in consiglio di amministrazione a dicembre 2019, sostituendo come prof di prima fascia il dimissionario Enrico Terrinoni, uno dei pochi rappresentanti dell'opposizione interna alla maggioranza Bolli. Poi dallo scorso 14 dicembre, dopo l'uscita di scena della rettrice, proprio la prof di Spagnolo - da prorettore - presiedeva il cda, ma la casella riservata ad un professore era rimasta sguarnita, quindi ieri la scelta di Filomena Laterza ha segnato lo stop ad un consiglio di amministrazione già azzoppato. Da mettere nel conto pure la circostanza che i due rappresentanti degli studenti in cda (Ivan Garofalo e Maria Mandarelli), anche loro entrati di recente dopo altre dimissioni, avevano scelto di non partecipare alle ultime sedute.

La Gambini, dal canto suo, avrebbe voluto andare avanti: «Ho appreso con stupore e rammarico le dimissioni di un membro del cda- ha scritto nel suo commiato ai prof - l'opera di continuità amministrativa che abbiamo intrapreso diviene impossibile... avrei auspicato una maggiore collaborazione interna».

Ora la palla passa al ministro dell'Università Gaetano Mafredi che nonostante la crisi di Governo sta seguendo la vicenda perugina e probabilmente sarà chiamato a dare una linea di marcia già da martedì, nel faccia a faccia con la dimissionaria Gambini. Proprio lei, Daniella Gambini, è anche decano dell'ateneo e quindi ha la responsabilità di indire le elezioni. Serve una soluzione che traghetti l'Università al voto per il nuovo rettore e la scelta del commissario a questo punto potrebbe essere quasi obbligata.

