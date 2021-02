LA VICENDA

PERUGIA Il collegio di disciplina dell'Università per Stranieri di Perugia ha avviato ieri il procedimento nei confronti dell'ex direttore generale Simone Olivieri. L'intervento è una conseguenza logica dell'inchiesta della Procura della Repubblica sull'esame di italiano del calciatore Luis Suarez, che ha portato alla sospensione per otto mesi di Olivieri dall'incarico di dg della Gallenga. Come vuole la prassi, è stato concesso alla persona interessata di spiegare la propria posizione. Il procedimento prevede svariati passaggi per valutare fatti e le circostanze, probabilmente - fanno sapere dalla Gallenga - la decisione non sarà immediata.

Intanto, procede il percorso di avvicinamento alle elezioni del nuovo rettore. Fatta la pubblicazione in gazzetta del nuovo statuto di ateneo, entro un paio di settimane, probabilmente il 12 febbraio, si riunirà il senato accademico per fissare una tabella di marcia in vista del voto. Pochi giorni prima sarà riunito anche il consiglio di dipartimento, che dovrebbe varare una serie di atti destinati proprio al senato.

Palazzo Gallenga si muove sulle indicazioni dettate con molta chiarezza dal ministro Manfredi nei giorni scorsi: eleggere il nuovo rettore più rapidamente possibile.

