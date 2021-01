IL PUNTO

PERUGIA Va avanti a tappe forzate l'attività dell'Università per Stranieri di Perugia. Martedì è in programma un'altra riunione del Consiglio di amministrazione. Al primo punto all'ordine del giorno sono previste le «determinazioni per l'incarico di nuovo direttore generale», e poi un altro provvedimento disciplinare conseguente all'inchiesta sull'esame d'italiano di Luis Suarez.

IL CASO

La riunione del Cda arriva con le polemiche per quanto accaduto nell'ultima seduta di fatto ancora calde. Nella precedente riunione, infatti, è andato in scena un doppio voto su un medesimo punto all'ordine del giorno: il bilancio di previsione. Al momento di votare, 5 astenuti e solo 4 favorevoli senza però la proclamazione dell'esito della votazione, ma la decisione di una pausa nella seduta e subito un altro voto, stavolta con un solo astenuto ed il via libera al bilancio.

Il cinque a quattro, al contrario, avrebbe imposto lo stop al bilancio, ed eventualmente un voto successivo in un'altra seduta. Tecnicamente, gli uffici di Palazzo Gallenga hanno spiegato la procedura con una votazione ritenuta neutra la prima volta, che quindi non determinerebbe alcuna conseguenza formale. Ma le polemiche, e non solo quelle, per la procedura al limite delle regole restano sul tavolo.

I NUMERI

E a pesare sulla gestione attuale dell'ateneo portata avanti dalla prorettrice Daniella Gambini (nominata dalla ormai ex rettrice Giuliana Grego Bolli), c'è anche il fatto che il Senato accademico ed il consiglio di amministrazione siano di fatto azzoppati. Mancano due membri al senato - un rappresentante dei professori ordinari e uno degli associati - e anche il consiglio di amministrazione viaggia in questa fase con una casella in meno perché non c'è un prof ordinario. Abbastanza per mantenere alta la tensione anche su questo punto.

VERSO IL VOTO

Le decisioni di questi giorni, comunque, rappresentano il cammino di avvicinamento all'elezione nei prossimi mesi del nuovo rettore dell'Università per Stranieri di Perugia. Il voto è previsto entro la primavera, così da restituire a Palazzo Gallenga una struttura in grado di funzionare, con un rettore nel pieno dei poteri e un direttore generale effettivamente nel suo ruolo.

LE DECISIONI

Intanto martedì il Cda vota su un paio di master, su alcuni progetti legati ad attività di spin-off, poi assegni di ricerca e anche il pagamento di un contributo annuale per un centro universitario in Argentina.

