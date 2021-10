Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

L'INTESA

Un accordo biennale per «coordinare e potenziare i servizi destinati alle studentesse e agli studenti con disabilità visiva». L'hanno firmato il rettore dell'Università degli Studi Maurizio Oliviero il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Maurizio Sbianchi. Ateneo e Uici lavoreranno in sinergia per iniziative, azioni e interventi «volti a favorire l'inclusione delle studentesse e degli studenti ciechi e ipovedenti in ambito universitario». Soddisfazione per il nuovo percorso di collaborazione è stata espressa anche da parte dalla professoressa Mirella Damiani, coordinatrice per l'Università del servizio di supporto a studenti con disabilità e/o dsa. «Il percorso di inclusività intrapreso dimostra quanto possa essere efficace la sinergia tra interlocutori istituzionali e associazionismo, permettendo di realizzare azioni concrete, finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno».

Per l'Ateneo soddisfazione anche per il riconoscimento Partner of the Year 2021 Talent Alliance, da parte di Huawei. Il premio è stato consegnato al professor Gianluca Reali, docente del Dipartimento di Ingegneria e manager della Huawei Ict Academy presso l'Ateneo. Il riconoscimento «testimonia l'elevato livello di formazione e trasferimento tecnologico offerto dall'ateneo perugino nel delicato contesto di transizione digitale avanzata che sta caratterizzando le imprese e la pubblica amministrazione».