Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

LA SFIDA

Il primo incontro avvenne oltre vent'anni fa. Di rapaci sapeva poco o nulla, perché la sua passione erano i cavalli e la sua attività il maneggio, ma di fronte ad una poiana ferita Francesco Ciccarese, falconiere che dal 2001 collabora con il parco di Città della Domenica incantando i bambini con i suoi spettacoli, non ha avuto dubbi: aiutato dai suoi amici veterinari, ha offerto le prime cure al volatile e lo ha affidato poi al Centro recupero animali selvatici. Da qui ha inizio l'interesse per i rapaci che Francesco Ciccarese condivide con Marta, sua compagna nella vita e nel lavoro diviso fra la fattoria a Colle di Bettona, con tante attività collaterali connesse, e gli spettacoli di falconeria alla Città della Domenica.

L'amore per gli animali in generale è ciò che muove la vita di Francesco e Marta. Spesso, al polso, non portano orologi perché a scandire le loro giornate ci sono tutti quei gesti e quelle attività che servono a salvaguardare il benessere dei loro animali, alcuni davvero longevi: Merlino, una poiana di Harris di vent'anni ne è un esempio. C'è anche Danny, una femmina della stessa specie, più giovane e più maestosa, che cattura l'attenzione durante ogni spettacolo così come d'altronde i gufi reali, le aquile, i grifoni e i falchi. «La falconeria - spiega Ciccarese - è l'arte della caccia con il falco ma quella che pratichiamo noi è piuttosto un'attività didattica, finalizzata a far conoscere questi animali stupendi. Gli spettacoli che facciamo alla Città della Domenica sono fatti con l'obiettivo di sensibilizzare, a partire dai bambini, proprio sull'importanza di proteggere gli animali e prendersene cura, rispettandoli. Spesso i più piccoli rimangono affascinati da gufetti e civette ma noi ribadiamo sempre il concetto che non sono animali domestici, ci vogliono cure e attenzioni molto particolari e bisogna saperli addestrare».

«Partendo dal presupposto che ci deve essere fiducia tra il falconiere e il rapace ha detto Ciccarese , questa si instaura fin dai primi momenti di vita. Chi li alleva è presente durante la schiusa delle uova ed è in quel momento che avviene l'imprinting: l'animale si abitua a ricevere cibo dall'uomo e impara a fidarsi».